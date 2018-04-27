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Lucasfilm anuncia nova série animada baseada no universo 'Star Wars'

'Star Wars Resistance' será inspirada no estilo dos animes japoneses

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:16
Star Wars Resistence Crédito: Divulgação
A Lucasfilm, divisão da Disney responsável pelo universo Star Wars, anunciou nesta quinta-feira, 26, uma nova série animada baseada nos filmes criados por George Lucas. "Star Wars Resistance" estreará nos Estados Unidos no segundo semestre de 2018 e será inspirada no estilo dos animes japoneses.
Produzida por Dave Filoni, que criou as séries "Star Wars: A Guerra dos Clones" e "Star Wars Rebels", a produção se passará no período entre os filmes "O Retorno de Jedi" e "Star Wars: O Despertar da Força". A trama acompanhará a história de um grupo de pilotos da Resistência - exército que luta contra os desmandos da Primeira Ordem - enquanto seguem as ordens da general Leia Organa.
"A ideia original de 'Star Wars Resistance' veio do meu interesse na aviação da Segunda Guerra Mundial e em seus pilotos. Meu avô foi piloto na guerra e meu tio restaurava aviões, então tudo isso foi uma grande influência para mim", disse Filoni ao site oficial da Lucasfilm.
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"Existe uma longa história de aviação de alta velocidade em Star Wars e eu acho que uma série inspirada nos animes vai conseguir capturar essa essência, o que é algo que nós queríamos fazer há muito tempo", completou.
Não foram divulgados detalhes da trama, mas ela irá contar com participações especiais de Oscar Isaac e Gwendoline Christie, que interpretam Poe Dameron e Capitã Phasma, respectivamente, na nova trilogia. Bobby Moynihan, Scott Lawrence e Josh Brener estão entre os outros atores escalados para emprestar a voz na produção.

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