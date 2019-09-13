Lucas Lucco vai lançar músicas novas em turnê por bares no Brasil

Crédito: Marcel Bianchi

Lucas Lucco, 28, lançará um novo projeto que pretende rodar diversos bares do Brasil a partir de setembro deste ano. Intitulado de "De Bar em Bar", o cantor e compositor quer presentear seus fãs com músicas inéditas nesta nova viagem pelo país. , 28, lançará um novo projeto que pretende rodar diversosa partir de setembro deste ano. Intitulado de, o cantor e compositor quer presentear seus fãs com músicas inéditas nesta nova viagem pelo país.

Para Lucco, o clima descontraído será o ponto-chave deste seu novo projeto. "'De Bar em Bar' vai reunir as pessoas em um clima descontraído, alegre e vai atingir corações. Estou trabalhando muito nele e espero que todos curtam bastante", contou, revelando que está muito feliz. "Muito feliz em poder compartilhar este novo projeto com vocês".

A nova turnê começará no próximo dia 16 de setembro e a cidade escolhida foi Goiânia. Futuras datas, bem como cidades e bares ainda não foram reveladas pelo cantor.