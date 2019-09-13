Lucas Lucco vai lançar músicas novas em turnê por bares no Brasil

Lucas Lucco, 28, lançará um novo projeto que pretende rodar diversos bares do Brasil a partir de setembro deste ano. Intitulado de "De Bar em Bar", o cantor e compositor quer presentear seus fãs com músicas inéditas nesta nova viagem pelo país.
Para Lucco, o clima descontraído será o ponto-chave deste seu novo projeto. "'De Bar em Bar' vai reunir as pessoas em um clima descontraído, alegre e vai atingir corações. Estou trabalhando muito nele e espero que todos curtam bastante", contou, revelando que está muito feliz. "Muito feliz em poder compartilhar este novo projeto com vocês".
A nova turnê começará no próximo dia 16 de setembro e a cidade escolhida foi Goiânia. Futuras datas, bem como cidades e bares ainda não foram reveladas pelo cantor.
O último álbum de Lucas Lucco foi "A Origem" lançado em outubro do ano passado com 19 músicas inéditas. Em agosto deste ano, ele lançou o clipe de "Motivo Pra Agradecer", em que mostra o pedido de noivado do cantor com Lorena Carvalho.