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Lucas Lucco agita o Sábado de Aleluia em Alfredo Chaves

Sertanejo é atração no Parque de Exposições do município

Publicado em 07 de Março de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 20:50
Lucas Lucco Crédito: Reprodução|Instagram
O Sábado de Aleluia promete ser animado em Alfredo Chaves, interior do Espírito Santo. Na data, a cidade recebe o seu tradicional Baile de Aleluia que, neste ano, terá Lucas Lucco como principal atração.
É a primeira vez que o mineiro se apresenta no município. A festa acontece no dia 31 de março, a partir das 22h, no Parque de Exposições da cidade, e terá, além de Lucas Lucco, Musical Prateado e DJ Vitinho. 
Os ingressos do primeiro lote já estão sendo comercializados por R$ 30 apenas em pontos físicos. São eles: Lojas Alfredense (Alfredo Chaves); Loja Soft (Guarapari); Papelaria Juliana (Anchieta, Piúma e Marataízes); Loja Água e Cheiro (Iconha); Dal Line (Rio Novo do Sul) e Pizzaria e Restaurante do André (Alto Pongal).
Serviço:
Baile de Aleluia
Com Lucas Lucco, Musical Prateado e DJ Vitinho
Quando: 31 de março, a partir das 22h
Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves - Rua São Marino, 392-496, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves
Ingressos: R$ 30 (1º lote)
Pontos de Venda:
- Loja Ponto Útil (Alfredo Chaves)
- Loja Soft (Guarapari)
- Papelaria Juliana (Anchieta, Piúma e Marataízes)
- Loja Água e Cheiro (Iconha)
- Dal Line Celulares (Rio Novo do Sul)
 - Pizzaria e Restaurante do André (Alto Pongal)
 

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