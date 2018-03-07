Lucas Lucco agita o Sábado de Aleluia em Alfredo Chaves

Lucas Lucco Crédito: Reprodução|Instagram

O Sábado de Aleluia promete ser animado em Alfredo Chaves, interior do Espírito Santo. Na data, a cidade recebe o seu tradicional Baile de Aleluia que, neste ano, terá Lucas Lucco como principal atração.

É a primeira vez que o mineiro se apresenta no município. A festa acontece no dia 31 de março, a partir das 22h, no Parque de Exposições da cidade, e terá, além de Lucas Lucco, Musical Prateado e DJ Vitinho.

Os ingressos do primeiro lote já estão sendo comercializados por R$ 30 apenas em pontos físicos. São eles: Lojas Alfredense (Alfredo Chaves); Loja Soft (Guarapari); Papelaria Juliana (Anchieta, Piúma e Marataízes); Loja Água e Cheiro (Iconha); Dal Line (Rio Novo do Sul) e Pizzaria e Restaurante do André (Alto Pongal).

Serviço:

Baile de Aleluia

Com Lucas Lucco, Musical Prateado e DJ Vitinho

Quando: 31 de março, a partir das 22h

Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves - Rua São Marino, 392-496, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves

Ingressos: R$ 30 (1º lote)

Pontos de Venda:

- Loja Ponto Útil (Alfredo Chaves)

- Loja Soft (Guarapari)

- Papelaria Juliana (Anchieta, Piúma e Marataízes)

- Loja Água e Cheiro (Iconha)

- Dal Line Celulares (Rio Novo do Sul)

- Pizzaria e Restaurante do André (Alto Pongal)