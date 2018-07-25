Luana Piovani revela que vai apresentar novo programa de TV

Luana Piovani Crédito: Instagram / @luapio

Na segunda-feira, 23, a atriz Luana Piovani anunciou, em uma live pelo seu canal no YouTube, que vai apresentar um programa semanal na televisão paga, sem revelar a emissora e o formato.

De acordo com ela, o programa vai abordar diversos temas, como música, dança, cinema e questões relacionadas às mulheres. "Eu tenho que fazer um p*** programa incrível e vocês [fãs] têm que amar, fazer comentários, se inscrever, seguir no Instagram, esse serviço todo que vocês sabem que vocês precisam fazer para que as coisas deem certo", afirma.