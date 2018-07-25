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Luana Piovani revela que vai apresentar novo programa de TV

Gravações da primeira temporada começam em outubro deste ano e vão abordar diversos assuntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 16:45

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 16:45

Luana Piovani Crédito: Instagram / @luapio
Na segunda-feira, 23, a atriz Luana Piovani anunciou, em uma live pelo seu canal no YouTube, que vai apresentar um programa semanal na televisão paga, sem revelar a emissora e o formato.
De acordo com ela, o programa vai abordar diversos temas, como música, dança, cinema e questões relacionadas às mulheres. "Eu tenho que fazer um p*** programa incrível e vocês [fãs] têm que amar, fazer comentários, se inscrever, seguir no Instagram, esse serviço todo que vocês sabem que vocês precisam fazer para que as coisas deem certo", afirma.
Luana Piovani diz que vai começar a gravar em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, a ex-modelo conta que o programa é parecido com o Superbonita, apresentado pela cantora Karol Conka no GNT. "Terão famosos de vez em quando em alguns temas, em outros não. Eu vou nos lugares, vivencio as experiências sobre os temas e falo com as pessoas", explica.

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