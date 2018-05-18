Últimos dias para se inscrever no 25º Festival de Cinema de Vitória

As inscrições para os produtores de audiovisual participarem do 25º Festival de Cinema de Vitória terminam neste domingo (20). Podem ser inscritas produções nos formatos de curta e longa-metragem nos diversos gêneros (ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc).

O evento será realizado de 03 a 08 de setembro, em Vitória, com diferentes mostras: 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, a 7ª Mostra Corsária, a 7ª Mostra Foco Capixaba, a 8ª Mostra Quatro Estações, a 5ª Mostra de Filmes de Animação, o 19º Festivalzinho de Cinema, a 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a 3ª Mostra Cinema e Negritude, o 2ª Mostra Nacional de Videoclipes. Além das mostras competitivas, contará com lançamentos, debates, oficinas e homenagens.