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CINEMA

Últimos dias para se inscrever no 25º Festival de Cinema de Vitória

Interessados em concorrer nas mostras competitivas podem se inscrever até domingo

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:44
O Teatro Carlos Gomes já sediou algumas edições do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/FCV
As inscrições para os produtores de audiovisual participarem do 25º Festival de Cinema de Vitória terminam neste domingo (20). Podem ser inscritas produções nos formatos de curta e longa-metragem nos diversos gêneros (ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc).
Serão aceitos filmes finalizados em 2017 ou 2018 que tenham sido captados, originalmente, em qualquer tipo de suporte (película, digital etc), porém serão exibidas apenas as produções que possuam cópia formato DCP sem KDM (DCP aberto), MP4 ou MOV H264. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente através do site do evento.
O evento será realizado de 03 a 08 de setembro, em Vitória, com diferentes mostras: 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, a 7ª Mostra Corsária, a 7ª Mostra Foco Capixaba, a 8ª Mostra Quatro Estações, a 5ª Mostra de Filmes de Animação, o 19º Festivalzinho de Cinema, a 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a 3ª Mostra Cinema e Negritude, o 2ª Mostra Nacional de Videoclipes. Além das mostras competitivas, contará com lançamentos, debates, oficinas e homenagens. 
SERVIÇO
Inscrições para o 25º Festival de Cinema de Vitória
Até domingo (20) pelo site www.festivaldevitoria.com.br
Inscrições gratuitas!

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