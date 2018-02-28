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MÚSICA

Últimos dias de inscrições para o 2º Vitória Rock Festival

Bandas de rock interessadas em participar do evento têm até o sábado (3) para realizar a inscrição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 17:34

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 17:34

Final do 1º Festival de Rock Vitória Harley-Davidson Crédito: Divulgação/RF Assessoria
Atenção, bandas de rock capixabas interessadas em divulgar seu trabalho. As inscrições para a 2ª edição do Festival de Rock estão chegando ao fim. O evento promovido pela Vitória Harley-Davidson e organizado pela Liga de Marketing, quer selecionar a melhor ganda do gênero. Na primeira edição, os caras da Muddy Brothers, de Vila Velha, foram os vencedores.
Os interessados em participar têm até sábado (3) para se inscreverem. Eles devem preencher o formulário de inscrição. Vale lembrar que as bandas que se candidatarem devem ser capixabas (com maioria de residentes e com base de ensaios no Espírito Santo) e, claro, tocar Rock 'n' Roll. Os vencedores levam para casa duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria).
Categorias
Neste ano, as bandas serão divididas em duas categorias: King of Cover, destinada a bandas covers, e Original Band, destinada a bandas com músicas autorais. O festival acontece em quatro partes, entre abril e dezembro, sendo três etapas e a final, com dois dias de evento para cada fase, totalizando 8 dias de rock.
Na categoria King of Cover serão selecionadas 18 bandas, sendo que 9 serão convidadas pela organização do evento e 9 classificadas. Na categoria Original Band serão escolhidas 12 bandas, sendo 6 convidadas pela organização e 6 classificadas.
As bandas classificadas serão escolhidas por um corpo técnico de 3 jurados definidos pela organização e o resultado será no divulgado 10 de março. A primeira etapa está prevista para acontecer nos dias 20 e 21 de abril e o local da apresentação ainda será definido.
Serviço:
2º Vitória Rock Festival
Inscrições: Até 3 de março
Ficha de inscrição: nas mídias sociais do evento @Vitoriarockfestival ou no link 
Primeira etapa: nos dias 20 e 21 de abril, com local a ser definido

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