Últimos dias de inscrições para o 2º Vitória Rock Festival

Final do 1º Festival de Rock Vitória Harley-Davidson Crédito: Divulgação/RF Assessoria

Atenção, bandas de rock capixabas interessadas em divulgar seu trabalho. As inscrições para a 2ª edição do Festival de Rock estão chegando ao fim. O evento promovido pela Vitória Harley-Davidson e organizado pela Liga de Marketing, quer selecionar a melhor ganda do gênero. Na primeira edição, os caras da Muddy Brothers, de Vila Velha, foram os vencedores.

preencher o formulário de inscrição. Vale lembrar que as bandas que se candidatarem devem ser capixabas (com maioria de residentes e com base de ensaios no Espírito Santo) e, claro, tocar Rock 'n' Roll. Os vencedores levam para casa duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria). Os interessados em participar têm até sábado (3) para se inscreverem. Eles devem. Vale lembrar que as bandas que se candidatarem devem ser capixabas (com maioria de residentes e com base de ensaios no Espírito Santo) e, claro, tocar Rock 'n' Roll. Os vencedores levam para casa duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria).

Categorias

Neste ano, as bandas serão divididas em duas categorias: King of Cover, destinada a bandas covers, e Original Band, destinada a bandas com músicas autorais. O festival acontece em quatro partes, entre abril e dezembro, sendo três etapas e a final, com dois dias de evento para cada fase, totalizando 8 dias de rock.

Na categoria King of Cover serão selecionadas 18 bandas, sendo que 9 serão convidadas pela organização do evento e 9 classificadas. Na categoria Original Band serão escolhidas 12 bandas, sendo 6 convidadas pela organização e 6 classificadas.

As bandas classificadas serão escolhidas por um corpo técnico de 3 jurados definidos pela organização e o resultado será no divulgado 10 de março. A primeira etapa está prevista para acontecer nos dias 20 e 21 de abril e o local da apresentação ainda será definido.

Serviço:

2º Vitória Rock Festival

Inscrições: Até 3 de março

Ficha de inscrição: nas mídias sociais do evento @Vitoriarockfestival ou no nas mídias sociais do evento @Vitoriarockfestival ou no link