Últimas vagas para o Miss e Mister Mini, Mirim e Juvenil ES 2019

Equipe do Espírito Santo no Beleza Fashion Brasil: Thays do Espírito Santo, Samanta Braun, Pedro Henrique Balista, Saly Pio, a pequena Alice Stange e Ivete do Espírito Santo Crédito: TH Promoções Artísticas/Divulgação

Vila Velha vai sediar a 19ª edição do Miss e Mister Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen no próximo dia 6 de dezembro. Para a ocasião, cerca de 100 representantes de praticamente todas as cidades do Estado já estão selecionados para participarem do concurso. Mas, para quem tem interesse em tentar ser eleito o rosto capixaba mais bonito, ainda pode enviar as informações para a organização do evento, que recebe inscrições até este sábado (24).

Os interessados precisam enviar seus dados, além de quatro fotos (duas de corpo e duas de rosto), para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (27) 99789-7210.

Segundo Thays do Espírito Santo, que organiza o evento ao lado da mãe, Ivete, o nível das competidoras deste ano está impressionando logo na seleção. "Nós sempre temos a honra de apresentar meninas bem preparadas no nosso palco, mas esse ano está se superando. Vemos que já têm misses e misters prontos para o mercado", adianta. Para ela, isso fará com que em 2019 o Estado conquiste mais títulos pelo Brasil e pelo mundo, como aconteceu com as representantes de 2018.

Neste ano, o Espírito Santo bateu recorde em conquista de títulos com sete premiações na 18ª edição do Beleza Fashion Brasil - maior concurso de beleza da América Latina. Lá, os candidatos capixabas conquistaram o primeiro lugar em várias categorias: Alice Stange, de 7 anos, é nova Mini Miss Brasil e Simpatia; Saly Pio, de 14 anos, se elegeu Miss Pré-Teen Brasil; Kaio Antunes, de 9 anos, é o novo Mini Mister Brasil Universe; e Pedro Henrique Balista, de 21 anos, conquistou o título de Mister Brasil Américas.

Todos esses concorrentes vão representar o Brasil em competições internacionais, que vão acontecer em 2019 na França e nos Estados Unidos.

Com a seleção deste ano, projetamos que para o ano que vem vamos conseguir conquistar tanto quanto conseguimos neste ano ou até mais. Estamos bem otimistas Thays do Espírito Santo, produtora

No concurso regional, Thays e Ivete distribuem cerca de 30 títulos que se espalham entre quatro categorias: Mini, de 4 a 8 anos; Mirim, de 9 a 12 anos; Juvenil, de 13 a 17 anos; e Teen, de 18 a 24 anos. Cada categoria possui, oficialmente, cinco faixas. Mas, além destas, o concurso também faz outras premiações avulsas, como Miss Simpatia, Miss Fotogenia e Melhor Rosto. "Estamos bem animadas para vermos logo quem vai conseguir se eleger neste ano para que a preparação já possa começar. É um trabalho que demora e que gostamos de fazer a longo prazo, para que os títulos venham", brinca.

SERVIÇO

Miss e Mister Mini, Mirim, Juvenil e Teen ES 2019

Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Quando: 6 de dezembro de 2018, a partir das 19h

Ingressos: convite solidário (R$ 100 + 2 quilos de alimento não-perecível)