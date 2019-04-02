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MÚSICA

Los Hermanos lança primeira música inédita em 14 anos; ouça

'Corre Corre' acompanha nova turnê da banda pelo país, com início nesta sexta (5)

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:13
O grupo Los Hermanos Crédito: Reprodução/Instagram @loshermanos
A banda carioca Los Hermanos apresentou, na madrugada desta terça-feira (2), seu primeiro single inédito em 14 anos, "Corre Corre". Trata-se da primeira composição original do grupo desde o álbum "Quatro", de 2005.
Disponível nas principais plataformas digitais, o lançamento vem na esteira da turnê pelo Brasil que a banda inicia nesta sexta (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O último show acontece em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 18 de maio. Os ingressos, que custam entre R$ 50 e R$ 500, podem ser comprados pelo site eventim.com.br.
Os integrantes retornam ao palco depois de quase quatro anos de hiato. Sua última turnê, em 2015, passou por nove cidades brasileiras, esgotando ingressos em muitas das apresentações. Antes disso, sua última reunião havia sido em 2012.
Confira as datas e locais dos shows da turnê:
5/abril - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
6/abril - Marina Park, Fortaleza (CE)
12/abril - Centro de Convenções, Recife (PE)
13/abril - Espaço Cultural, João Pessoa (PB)
26/abril - Esplanada do Mineirão, Belo Horizonte (MG)
27/abril - Arena Mané Garrincha, Brasília (DF)
30/abril - Área Verde do Alvares Cabral, Vitória (ES)
4/maio - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
10/maio - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba (PR)
11 e 12/maio - Pepsi On Stage, Porto Alegre (RS)
18/maio - Allianz Parque, São Paulo (SP)

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