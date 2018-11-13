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MÚSICA

Lorde acusa Kanye West e Kid Cudi de plágio

Rappers teriam copiado o design de palco da cantora

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:30
A cantora Lorde Crédito: Divulgação
A cantora Lorde, dona do hit Royals, está acusando Kanye West e Kid Cudi de plágio. Os rappers se apresentaram em Los Angeles no último domingo, 11, e o design de palco continha um grande retângulo de vidro. Durante sua tour em março deste ano, a neozelandesa havia usado a mesma estrutura no palco dos shows.
Em sua conta no Instagram, Lorde publicou fotos do seu palco para comparar ao de Kanye e Cudi. Em seguida, escreveu: "Estou orgulhosa do meu trabalho e fico lisonjeada quando outros artistas se inspiram nele, na medida em que eles escolhem experimentar neles mesmos. Mas não roube - nem de mulheres ou qualquer outra pessoa - em 2018 ou nunca".
Os rappers ainda não responderam a acusação de Lorde.
13/11/2018 - Lorde acusa Kanye West e Kid Cudi de plágio. Nos stories do Instagram, Lorde comparou os placos Crédito: Instagram / @lordemusic
13/11/2018 - Lorde acusa Kanye West e Kid Cudi de plágio. "Estou orgulhosa do meu trabalho e fico lisonjeada quando outros artistas se inspiram nele, mas não roube", escreveu a cantora no Stories do Instagram Crédito: Instagram / @lordemusic

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