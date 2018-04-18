'Loja Vazia' recebe doações de roupas a partir desta quarta-feira (18)

A campanha de doações de roupas e acessórios da Loja Vazia, do Shopping Vitória, começa às 19h desta quarta-feira (18). Na abertura, a banda Bandeira Dois fará um pocket show e quem quiser pode ajudar as diferentes entidades beneficentes que o evento apoia. O espaço ficará montado até o dia 13 de maio recebendo as peças. A madrinha do projeto, a colunista de A GAZETA, Renata Rasseli, participará da cerimônia.
Desta vez, a campanha contará com um atelier montado anexo à loja, com máquinas de costura e mesa de corte e criação para customização das peças doadas pelos capixabas. O ambiente será operado pelos alunos do curso de Moda da Faesa. Eles estarão encarregados de recauchutar e até dar uma nova cara às peças. O objetivo é atribuir ainda mais valor e estilo aos itens doados, sobretudo às roupas seminovas.
Todas as peças customizadas ficarão expostas na vitrine da loja. O local também contará com oficinas de customização de almofadas. Já este trabalho ficará a cargo dos alunos dos cursos de Designer de Interiores da Faesa. A proposta é ampliar ainda mais o leque de produtos da Loja Vazia, passando a incluir artigos para decoração da casa.
As entidades beneficiadas deste ano serão a Acacci, Afecc, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva e Instituto João XXIII. Todos os itens doados serão repassados às instituições para a realização de bazares beneficentes, cuja renda servirá para custear os diversos programas desenvolvidos para ajudar crianças, jovens e até adultos.
Para ajudar, basta separar roupas, calçados e acessórios em perfeito estado de conservação e levá-los à loja localizada no 2º piso do Shopping Vitória, próximo à C&A. O espaço funcionará de segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos e feriados, das 11 às 21h.
Os itens arrecadados entre os dias 18 e 24 de abril serão destinados ao Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS). Já entre os dias 23 e 27 de abril ficam a cargo da Acacci. De 28 de abril a 02 de maio, os objetos serão enviados para a Amaes, enquanto que no período de 03 a 07 de maio, os donativos irão para Afecc. Por último, os produtos doados entre os dias 08 e 13 de maio serão enviados para o Instituto João XXIII.