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LITERATURA

Livros de George R. R. Martin serão publicados pela Companhia das Letras

Selo Suma coloca já em abril os três primeiros volumes de 'As Crônicas de Gelo e Fogo' nas livrarias; outras 16 obras serão publicadas

Publicado em 

11 mar 2019 às 19:59

Publicado em 11 de Março de 2019 às 19:59

12/06/2018 - George R.R. Martin Crédito: Facebook/George R R Martin
George R. R. Martin tem nova editora no Brasil: o Grupo Companhia das Letras, pelo selo Suma, vai passar a publicar 19 títulos do autor, incluindo a série As Crônicas de Gelo e Fogo (na qual Game of Thrones é inspirada).
Os três primeiros títulos da série (A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas) chegam às livrarias ainda em abril, de acordo com um comunicado da editora.
As obras do autor eram publicadas anteriormente pela editora Leya.
Capa de A Guerra dos Tronos do selo Suma Crédito: Divulgação
Leia o comunicado:
"A Editora Suma, selo do Grupo Companhia das Letras, adquiriu os direitos de publicação da obra de George R. R. Martin no Brasil e passa a comercializar 19 títulos do autor a partir de abril, incluindo as séries As crônicas de gelo e fogo e Wild Cards. Os três livros iniciais de As Crônicas de Gelo e Fogo serão os primeiros a chegar às livrarias com alterações pontuais no projeto gráfico. Em novembro do ano passado, a Suma lançou no Brasil Fogo & Sangue que se mantém desde a semana de estreia na lista dos mais vendidos do país. No Brasil, o autor era publicado desde 2010 pela Editora Leya, que fez de sua obra um dos maiores fenômenos de venda do país nessa década."

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