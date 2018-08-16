Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Intimidade da atriz

Livro revela foto de Fernanda Montenegro vestida de noiva

Obra será lançada nesta sexta-feira (17) em Copacabana, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:50

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:50

Fernanda Montenegro de noiva, em 1953 Crédito: Reprodução
500 páginas parecem pouco para contar todas as histórias e talentos de uma das maiores atrizes do Brasil: Fernanda Montenegro. "Fernanda Montenegro - Itinerário Fotobiográfico", como é chamado, será lançado nesta sexta-feira (17) no Sesc Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, às 20h. A obra traz registro raros e inéditos da artista, como foto de Fernanda vestida de noiva com Fernando Torres, em 1953, e sua intimidade em família, ao lado também dos filhos, Cláudio e Fernanda, na década de 70, na casa em que viveram por mais de duas décadas no Jardim Botânico. 
Segundo o jornal Extra, entre registros clássicos do livro, destaca-se uma foto que reúne Fernanda Montenegro, Nathalia Timberg e Tonia Carrero nos anos 60. 
Encontro de divas: Fernanda Montenegro, Nathália Timberg e Tonia Carrero Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados