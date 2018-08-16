Livro revela foto de Fernanda Montenegro vestida de noiva

500 páginas parecem pouco para contar todas as histórias e talentos de uma das maiores atrizes do Brasil:. "Fernanda Montenegro - Itinerário Fotobiográfico", como é chamado, será lançado nesta sexta-feira (17) no Sesc Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, às 20h. A obra traz registro raros e inéditos da artista, como foto de Fernanda vestida de noiva com Fernando Torres, em 1953, e sua intimidade em família, ao lado também dos filhos, Cláudio e Fernanda, na década de 70, na casa em que viveram por mais de duas décadas no Jardim Botânico.