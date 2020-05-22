Lives de Pabllo Vittar, Chitãozinho e Xororó e Silva agitam o fim de semana

SEXTA-FEIRA (22 DE MAIO)
- Inácio Rios
- Às 16h, no canal do YouTube Canal do Leandro Brito.
- Israel e Rodolffo
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
- Nano Viana
- Às 19h, no perfil do Instagram do Red Rock (@redrock_pub).
- ANAVITÓRIA
- Às 19h, no canal da dupla no YouTube.
- Maisa
- Às 19h, no canal do YouTube da apresentadora.
- Luiza e Maurílio
- Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
- Atitude 67
- Às 19h, no canal no YouTube da banda.
- Pabllo Vittar
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- Karol Conka
- Às 21h, no perfil do Instagram do The Cloud Bar.
- Gusttavo Lima
- Às 21h, no seu canal do YouTube.
- Chitãozinho & Xororó
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Karaoke Live Liverpub
- Às 20h, no perfil do Instagram do Liverpub Vitória. A quarta edição do karaokê do Liverpub Vitória terá suas participações pagas. Cada inscrição para cantar na live irá virar uma entrada vip quando a casa voltar a funcionar. Preço das Inscrições: R$ 10 (1 inscrição, 1 vip quando voltarem); R$ 15 (1 inscrição, 2 vips quando voltarem); R$ 20 (1 inscrição, 3 vips quando voltarem. Pagamento: PicPay @djjhon. As "entradas" seram para ajudar o DJ e melhorar a live. A proposta é colocar todo mundo para cantar e interagir.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.
- Cecitonio Coelho
- Às 20h30, no perfil do Instagram do cantor.
- TEATRO
- Farinha com Acuçar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens
- Às 21h30, no canal do YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Jé Oliveira.
SÁBADO (23 DE MAIO)
- Fábio Pinel
- Às 12h, no perfil do Instagram do Divino Botiquim e no canal do YouTube do cantor.
- Marcos & Willian
- Às 12h, no canal do YouTube da dupla.
- Imaginasamba
- Às 15h, no site oficial do grupo. Contará com a presença da Jojo Todynho.
- Claudia Leitte
- Às 16h, no canal do YouTube da cantora.
- Alemão do Forró
- Às 16h, no canal do cantor no YouTube.
- Live In Correria
- O Festival terá 8 horas de transmissões online, com várias bandas e artistas de estilos variados representando a cena capixaba. A transmissão irá ocorrer no Twitch da casa de show. Por lá os internautas poderão interagir com a apresentação e concorrer em sorteios. Confira a programação:
- 16h- BackUp (cover CPM22)
- 17h- Coronatus Band (classic rock)
- 18h- Cadu Slater (rap/hip-hop)
- 20h- Soldiers (cover styper)
- Rick e Renner
- Às 16h, no canal do YouTube da dupla.
- Dre Tarde em casa
- Com Dre Guazelli tocando, a partir das 17h, no seu canal no YouTube. Os espectadores serão incentivados a doar para ajudar projetos sociais
- Suelen Ka
- Às 17h, no seu canal no YouTube. Com Sam Alvez, O Fugazz, Samuel Fantazzini, Turí e outros.
- Deu Liga
- Às 17h, no canal no YouTube da produtora Fitamrela e na rádio online Ritmix.
- Simone e Simaria
- Às 17h30, no canal do YouTube da dupla.
- Farra Solidária
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor Filipe Fantin e no perfil do Instagram do cantor. A apresentação arrecadará doações para o projeto SOS Graxa. Contará com a participação de Fernanda Pádua e Carlinhos Rocha.
- Thales Lessa
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Maurício Manieri
- Ás 19h, no canal do YouTube do cantor.
- Hopi Hari
- Às 19h, no canal do YouTube do parque. A live solidária terá os DJs Marcos Thorpe e Igor Mezaki.
- Luan Estilizado, Raí e Zezo
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor Luan Estilizado.
- Maiara e Maraisa
- Às 20h, no canal do YouTube da dupla.
- Regis Danese
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor gospel.
- Limão com Mel
- Às 20h, no canal do YouTube da banda.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.
- Luno Deluci (saxofone)
- Às 19h, no Instagram do músico.
- Bhaskar
- Às 23h59, no canal do YouTube do DJ. Projeto Follow the Sun.
- BALADA
- Toro Live 10ª edição
- Às 19h, no Zoom. Com MarcelDadalto (Berlim/ALE); DGL (SP/BRA); Gamatech(ES/BRA); BrunoMatias (ES/BRA); RenzoColnago (ES/BRA) e Tourco(ES/BRA).
DOMINGO (24 DE MAIO)
- Léo Pain
- Às 12h, no canal do YouTube do cantor.
- Kleo Dibah
- Às 14h, no canal no YouTube do cantor.
- Inimigos da HP
- Às 15h, no canal do YouTube do grupo.
- Parangolé
- Às 15h, no canal do YouTube da banda e no perfil do Instagram do Tony Salles.
- Revelação
- Às 16h, no canal no YouTube do grupo.
- Ponto de equilíbrio
- Às 16h20, no canal no YouTube da banda.
- Projeto Sol e Mar
- Às 16h, no canal do YouTube da cantora Solange Almeida e da Márcia Fellipe.
- Gilberto e Gilmar
- Às 16h, no canal no YouTube da dupla.
- Sambô
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Paula Fernandes
- Às 17h, no seu canal do YouTube.
- Banda Eva
- Às 17h, no canal do YouTube da banda.
- Mariana Pimenta
- Às 17h30, no canal no YouTube da cantora.
- Simone
- Às 18h, no perfil do Instagram da cantora.
- Silva
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor.
- Alcione
- Às 19h30, no canal no YouTube da cantora.
- Projota
- Às 20h, no seu canal no YouTube e na TV, no Multishow.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.
- TEATRO
- Os saltimbancos
- Às 16h, no canal do YouTube do projeto Diversão em Cena, no perfil do Instagram e no Facebook.
- Rafael Cortez
- Com o stand-up comedy "Antivírus- O SHOW". Às 20h, no perfil do Instagram do comediante.