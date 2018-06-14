Live-action da Turma da Mônica tem primeiras imagens divulgadas

Previsto para estrear em 2019, Turma da Mônica Laços" - filme que levará os quadrinhos de Mauricio de Sousa para o mundo real - está com a produção a todo vapor. Nesta quarta-feira (13), foram divulgadas as primeiras imagens de divulgação dos atores infantis caracterizados como seus personagens.
Kevin Vechiatto é o Cebolinha; Gabriel Moreira é o Cascão; Giulia Barreto é a Mônica; e Laura Rauseo é a Magali. Os personagens sairão em busca pelo desaparecido Floquinho. Já o elenco adulto é formado por Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena vivendo o seu Cebola e Ravel Cabral no papel do Homem do saco.
Com locações em São Paulo, as filmagens seguem até o final de julho. A produção adapta a graphic novel homônima de 2013, parte da linha que entrega os personagens de Mauricio de Sousa para outros autores, a Graphic MSP. Escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, a obra ganhou quatro prêmios no HQMix, maior premiação dos quadrinhos nacionais, e conta as aventuras de Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali para encontrar Floquinho.