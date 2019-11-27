Liga do Carnaval do Rio erra e usa foto do Sambão do Povo em post

Post da Liesa foi excluído no final da tarde desta terça-feira (26) Crédito: Reprodução

A publicação, é claro, chamou a atenção de diversos capixabas, incluindo a do jornalista Leonardo Soares. "Eu vi o pessoal comentando a respeito. Depois, como participo e desfilo sempre no Carnaval de Vitória , meus amigos me marcaram no post. Achei, no mínimo, curioso", contou ele.

Fã da festa anual, Leonardo garantiu que a identificação de que era o Sambão do Povo aconteceu instantaneamente. "Aqui tem uma particularidade: a arquibancada é mais perto da pista do que na Sapucaí. Além disso, na mão das pessoas, também tem o brinde que um banco capixaba deu ao público em um dos anos passados", analisou.

Surpreendido pelo fato inusitado, ele revelou qual foi a reação ao se deparar com o post. "Primeiro, eu achei estranho a liga do Rio de Janeiro não conhecer o próprio sambódromo; e, segundo, eu fiquei feliz por terem divulgado o nosso carnaval de forma gratuita", brincou.

OS COMENTÁRIOS DO POST

Típico das redes sociais nesses casos, os comentários do post roubaram a cena e não perdoaram a página. Cerca de quatro horas depois, havia 24 comentários e quase todos tratavam de alguma forma do uso da imagem do Sambão do Povo. Confira abaixo os que chamaram mais a atenção:

Amigos tentaram se encontrar na foto Crédito: Reprodução

Teve quem não perdoou o erro Crédito: Reprodução

Capixaba aproveita para convidar as pessoas para Vitória Crédito: Reprodução

REPERCUSSÃO NO ES

Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edivaldo Teixeira da Silveira recebeu o post com alegria. "Fico orgulhoso pelo carnaval do Rio de Janeiro divulgar a venda de ingresso, mostrando o Sambão do Povo. Já estamos aparecendo no carnaval do Brasil!", brincou.

Já o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Edson Rodrigues de Freitas Neto, preferiu não comentar o caso, já que não tomou conhecimento da publicação, enquanto ela estava ativa na internet.

POST EXCLUÍDO