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Liga do Carnaval do Rio erra e usa foto do Sambão do Povo em post

Imagem do sambódromo de Vitória foi usado em um meme para divulgar a venda de ingressos para os desfiles do próximo ano na capital fluminense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 21:18

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 21:18

Post da Liesa foi excluído no final da tarde desta terça-feira (26) Crédito: Reprodução
A menos de três meses para o carnaval, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o início das vendas para os desfiles do próximo ano em um post nas redes sociais - e nos tempos atuais, nada melhor que um meme. Até aí, tudo certo. Porém, em vez de usar uma foto da Sapucaí, a entidade usou uma imagem do Sambão do Povo, que fica em Vitória, no Espírito Santo.
A publicação, é claro, chamou a atenção de diversos capixabas, incluindo a do jornalista Leonardo Soares. "Eu vi o pessoal comentando a respeito. Depois, como participo e desfilo sempre no Carnaval de Vitória, meus amigos me marcaram no post. Achei, no mínimo, curioso", contou ele.
Fã da festa anual, Leonardo garantiu que a identificação de que era o Sambão do Povo aconteceu instantaneamente. "Aqui tem uma particularidade: a arquibancada é mais perto da pista do que na Sapucaí. Além disso, na mão das pessoas, também tem o brinde que um banco capixaba deu ao público em um dos anos passados", analisou.
Surpreendido pelo fato inusitado, ele revelou qual foi a reação ao se deparar com o post. "Primeiro, eu achei estranho a liga do Rio de Janeiro não conhecer o próprio sambódromo; e, segundo, eu fiquei feliz por terem divulgado o nosso carnaval de forma gratuita", brincou.

OS COMENTÁRIOS DO POST

Típico das redes sociais nesses casos, os comentários do post roubaram a cena e não perdoaram a página. Cerca de quatro horas depois, havia 24 comentários e quase todos tratavam de alguma forma do uso da imagem do Sambão do Povo. Confira abaixo os que chamaram mais a atenção:
Amigos tentaram se encontrar na foto Crédito: Reprodução
Teve quem não perdoou o erro Crédito: Reprodução
Capixaba aproveita para convidar as pessoas para Vitória Crédito: Reprodução

REPERCUSSÃO NO ES

Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edivaldo Teixeira da Silveira recebeu o post com alegria. "Fico orgulhoso pelo carnaval do Rio de Janeiro divulgar a venda de ingresso, mostrando o Sambão do Povo. Já estamos aparecendo no carnaval do Brasil!", brincou.
Já o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Edson Rodrigues de Freitas Neto, preferiu não comentar o caso, já que não tomou conhecimento da publicação, enquanto ela estava ativa na internet.

POST EXCLUÍDO

Publicado por volta das 12h30 desta terça-feira (26), o post foi apagado no final da tarde, após a reportagem de A Gazeta entrar em contato com a Liesa. Por telefone, o coordenador de vendas Heron Schneider garantiu que iria analisar a publicação. "Nossa intenção é divulgar o ingresso, que é do Rio. É a mensagem que importa", afirmou.

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