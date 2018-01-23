LGBTs dão show e mostram a voz na luta contra o preconceito

Aretuza Lovi Crédito: Reprodução/Instagram @aretuzalovi

A diversidade está mais presente na música e na sociedade, sim. E tem gente que está pronta para te dar esse recado. Mais que respeito, esses artistas que brindam a cena, principalmente, LGBT+ precisam do nosso apoio. A luta que eles travam contra o preconceito é diária e, por pior que possa parecer, pode não estar perto de acabar. A boa notícia, por outro lado, é que essa oposição já é minoria e os direitos atuais já dão condição à arte de se estabelecer firmemente no nosso País.

O fato é que com inúmeros artistas que surgem todos os dias, o mundo - e nós também - acabamos por ganhar novos sons, novos sentidos e perspectivas renovadas que nascem desse olhar humano. Ganhamos, também, a chance de aprender coisas novas e de ter contato com uma cultura que prestigia toda e qualquer forma de amor.

"Acho que, por um lado, as pessoas estão com a cabeça mais aberta e, por outro, todo mundo começou a perceber que somos artistas e que o nosso som é muito bom", exclama a cantora Aretuza Lovi, de 27 anos, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online . Para ela, 2017 foi revolucionário nesse sentido e a expectativa é que em 2018 mais pessoas com esses perfis também ganhem visibilidade.

Aliás, exemplos dessa visibilidade são outros artistas de gêneros fluidos que também curtem o sucesso. Liniker, em entrevistas anteriores, já havia declarado que é gay, pobre, negro e faz questão de impor sua própria potência. Voz representativa na nova onda do soul brasileiro, o jovem já protagoniza em diversos shows e apresentações Brasil afora.

No funk também há representatividade. Um exemplo é Lia Clark, que iniciou a carreira em meados de 2014, e, desde quando só tocava em boates de sua cidade natal, é considerada uma das primeiras drags a se lançarem no mundo do funk.

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E se é (mais) representatividade que você quer, temos Gloria Groove, que já participou até de documentários em que ressalta sua realização em ser figura famosa na cena do rap - gênero que ela mesma considera, reservada à sua essência, masculina.

Fora do Brasil, temos alguns nomes, como a famosa drag RuPaul, com diversos hits lançados desde antes explodir na TV mundial e, cada vez, novos sendo emplacados ao longo das temporadas de seu reality show, "RuPaul's Drag Race". Além dela, em novembro de 2017, Sam Smith deu uma entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, afirmando se considerar uma pessoa de gênero fluido.

"Eu amo sapatos de salto. Tenho vários em casa. As pessoas não sabem disso, mas quando eu tinha 17 anos eu era obcecado ao mesmo tempo pelo Boy George e pela Marilyn. Teve uma época da minha vida em que eu não tinha nenhuma peça de roupa masculina. Eu usei maquiagem, legging, bota e enormes casacos de pelo para ir à escola durante dois anos e meio", relembrou. "Eu não sei qual é o nome disso, mas eu me sinto como um homem tanto quanto me sinto como uma mulher", acrescentou, explicando que não se enxerga como um homem cisgênero.

Vale lembrar que Sam é vencedor do Oscar 2016 com a canção "Writing's on the wall", trilha do filme "007 contra Spectre". Além disso, o britânico é dono de vários hits como "Stay With Me", "How Will I Know" e "I'm Not The Only One".

Aretuza defende que com sua ação, principalmente as pessoas do meio LGBT+, mais gente tome coragem para estampar a própria cara em trabalhos que antes não teriam espaço nenhum no mundo artístico. "Eu quero que muito mais gente apareça, somos todos muito inteligentes, artistas, e quero que em 2018, também, nos consolidemos ainda mais nessas posições", conclui.

Ela lembra do primeiro sucesso, que acredita que foi marco para a carreira que a deixou conhecida nacionalmente. "Catuaba", de 2017, é uma parceria da drag com a amiga Gloria Groove. "O público adorou e a gente segue nessa batalha de surpreender a cada música o pessoal de uma forma diferente, né?", brinca.

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar

A cantora Pabllo Vittar, de 23 anos, que é taxada por Aretuza como "uma das maiores artistas brasileiras", também acredita que o caminho segue mudando. "Nós (diz, se referindo a Aretuza e Gloria Groove) e inúmeras drags desse Brasil estamos lutando para que a nossa voz permaneça ativa e possamos ser cada vez mais respeitadas. A gente já avançou muito nessa luta contra o preconceito, mas sei que podemos ir além", destaca ela, em entrevista ao Gazeta Online.

Pabllo conta que toma muita inspiração de artistas internacionais, mas também se espelha em gente daqui. "Anitta e Daniela Mercury. Duas rainhas maravilhosas, que sempre fui fã, e tive a honra de dividir palco no último carnaval", revela.

ARETUZA SEMPRE TEVE APOIO DA FAMÍLIA

Na segunda vez que se "montou", como é chamado o processo de incorporar a personagem, ela fez toda a produção na frente da mãe e da irmã, há cerca de 6 anos. Isso já mostra que com a família ela não tem problema. "Só não tenho contato com o meu pai, mas ele não aceita. Mas não me importo, não faz falta", frisa.

Ela lembra que naquele momento não imaginava que quase uma década depois teria essa projeção, já que tudo começou como uma brincadeira. "Eu perdi uma aposta e fui montada para uma boate. Acabei ficando na boate, comecei aos poucos a me apresentar, apresentar os shows e eu sempre tive uma relação muito grande com a música", detalha. Aretuza conta que quando se deu conta, a personagem já tinha caído na graça das pessoas e ela ficou, então, mais motivada a manter a atividade.

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