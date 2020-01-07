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Verão dançante

Léo Santana vai levar o swing baiano para Guarapari

O show está marcado para o dia 12 de janeiro em Meaípe, Guarapari. Os ingressos estão à venda na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:05

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:05

Leo Santana Crédito: Divulgação
A praia de Meaípe vai ficar gigante e cheia de swing baiano com o show de Leo Santana. No dia 12 de janeiro, o Café de La Musique, na Península Meaípe, em Guarapari, vai receber a Praia do Gigante com Leo Santana e Kvsh. A abertura está prevista para às 15h.

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A atração faz parte da agenda de shows programados para o verão na Cidade Saúde. Dono de sucessos como Contatinho, Maravilhosa é ela, Santinha e Abana, o GG, como também é conhecido, promete um show animado, alegre e com repertório variado.
É uma alegria muito grande cantar no verão em Guarapari, uma festa que reúne tantas pessoas felizes, dispostas a se divertir com a gente. Graças a Deus temos um público muito bacana no Espírito Santo, uma galera que está sempre com a gente e que faz o nosso show ainda melhor. Sou muito grato, destaca.
O novo hit "Eu não vivo sem ela" já é considerado sucesso nas rádios e na internet. A música já tem mais de três milhões de visualizações em perfis do YouTube e nas plataformas digitais. A composição traz um misto da batida eletrônica, a pegada do funk e a famosa swingueira baiana.
"Contatinho", gravada com Anitta, já tem 130 milhões de visualizações. Questionado sobre a possibilidade de Eu não vivo sem ela ser considerada o hino dos solteiros e solteiras, Leo Santana não soube afirmar, mas respondeu que prefere esperar o público decidir.
Vamos ver, né? Acho que pode ser, sim. Há um tempo já que venho deixando que o público conduza essa questão das nossas canções e em qual dela iremos apostar de fato. Então eu aguardo, observo muito o comportamento da galera e deixo que seja algo natural nesse sentido. Contatinho, com Anitta, ainda está muito forte também e continua crescendo, pra glória de Deus, explica.
Se quiser curtir os hits ao vivo, se prepare pois a venda dos ingressos está a todo vapor. 
  • Praia do Gigante com Leo Santana e Kvsh

  • Quando: 12 de janeiro
  • Abertura: 15h
  • Valor: R$100 (meia) - R$200 (inteira)
  • Pontos de venda: comissários oficiais e no site Event Brite.
  • Classificação: 16 anos 
  • Local: Café de La Musique. Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari

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