Léo Santana vai levar o swing baiano para Guarapari

Leo Santana Crédito: Divulgação

A praia de Meaípe vai ficar gigante e cheia de swing baiano com o show de Leo Santana. No dia 12 de janeiro, o Café de La Musique, na Península Meaípe, em Guarapar i, vai receber a Praia do Gigante com Leo Santana e Kvsh. A abertura está prevista para às 15h.

A atração faz parte da agenda de shows programados para o verão na Cidade Saúde. Dono de sucessos como Contatinho, Maravilhosa é ela, Santinha e Abana, o GG, como também é conhecido, promete um show animado, alegre e com repertório variado.

É uma alegria muito grande cantar no verão em Guarapari, uma festa que reúne tantas pessoas felizes, dispostas a se divertir com a gente. Graças a Deus temos um público muito bacana no Espírito Santo, uma galera que está sempre com a gente e que faz o nosso show ainda melhor. Sou muito grato, destaca.

O novo hit "Eu não vivo sem ela" já é considerado sucesso nas rádios e na internet. A música já tem mais de três milhões de visualizações em perfis do YouTube e nas plataformas digitais. A composição traz um misto da batida eletrônica, a pegada do funk e a famosa swingueira baiana.

"Contatinho", gravada com Anitta, já tem 130 milhões de visualizações. Questionado sobre a possibilidade de Eu não vivo sem ela ser considerada o hino dos solteiros e solteiras, Leo Santana não soube afirmar, mas respondeu que prefere esperar o público decidir.

Vamos ver, né? Acho que pode ser, sim. Há um tempo já que venho deixando que o público conduza essa questão das nossas canções e em qual dela iremos apostar de fato. Então eu aguardo, observo muito o comportamento da galera e deixo que seja algo natural nesse sentido. Contatinho, com Anitta, ainda está muito forte também e continua crescendo, pra glória de Deus, explica.

Se quiser curtir os hits ao vivo, se prepare pois a venda dos ingressos está a todo vapor.