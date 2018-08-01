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GAMES

'League of Legends' conta com playlists temáticas dos personagens

Parceria entre o Spotify e a Riot Games vai identificar qual campeão se parece mais com o gosto musical do jogador

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:19
A Spotify criou playlists baseadas na personalidade dos personagens de League of Legends Crédito: Spotify/Divulgação
O jogo eletrônico "League of Legends" é um fenômeno mundial com mais de 100 milhões de jogadores espalhados pelo mundo, com campeonatos envolvendo premiações milionárias e uma legião de fãs que encaram o jogo como um verdadeiro esporte.
Agora, a desenvolvedora Riot Games se juntou com a plataforma de streaming Spotify para criarem playlists baseadas na personalidade dos campeões, como são chamados os personagens do jogo. O projeto "Sua Vibe no LoL" vai analisar os gostos musicais dos usuários do serviço de streaming de música e definir qual personagem no jogo combina mais com eles.
Ao todo, são 17 campeões e 17 playlists que abordam os mais variados gêneros, que vão do pop ao sertanejo, passando pelo eletrônico e punk rock. A curadoria das playlists foi feita pela Riot Games e contou com a colaboração da Academia de Piltover, programa formado pela comunidade de jogadores e criadores de conteúdo do League of Legends no Brasil.
Ficou curioso? Clique para saber qual é o personagem de League of Legends que mais combina musicalmente com você.
A Spotify criou playlists baseadas na personalidade dos personagens de League of Legends Crédito: Spotify/Divulgação

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