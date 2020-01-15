Lázaro Ramos recusa convite para desfilar como Jesus no carnaval

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Há uma semana, recebi um dos convites mais emocionantes da minha vida. Que NÃO poderei aceitar. Primeiro, escutei da rainha maior @alcioneamarrom um samba cantado ao telefone e me arrepiei. Depois, respeitando o chamado, fui ao encontro do grande artista @_leandrovieirarj para saber melhor sobre o convite para o carnaval que a @mangueira_oficial fará este ano. Fiquei todo arrepiado. Sua benção, Estação Primeira de Mangueira. Ao me pensar como um dos Jesus, imediatamente comecei a refletir sobre qual o sentido da mensagem de Cristo para mim e, inevitavelmente, o amor vinha como protagonista. Os rostos de quem me deu amor e que davam sentido à mensagem de respeito, acolhimento e afeto que a historia de Cristo deixou pra nós, realmente tinham várias formas: É o rosto da minha tia-avó que me criou e também mais 19 crianças numa mesma casa, é o rosto dos meus mestres, que me abraçaram nos momentos de dúvida, é o rosto de um desconhecido que tocou no meu ombro e perguntou se estava tudo bem e são tantos rostos que espalham amor por aí fazendo jus à mensagem. Pensar na possibilidade do mensageiro do amor vir de forma múltipla ganhou um sentido pra mim. A partir daí, vieram as reações. Pedidos na internet para que eu aceitasse, parabenização de amigos, família excitada e alguns poucos questionando. Mas foi uma onda de amor gigante. Olha a mensagem dEle aí de novo. Mas a vida do artista é trabalhar em momentos em que a maioria das pessoas estão se divertindo. E esse é o meu trabalho, estarei trabalhando enquanto o público estará em folia. Infelizmente não poderei desfilar. Mas deixo aqui a imagem que simboliza este momento, feita por Marcondes Rocco (@marcondes_rocco). Obrigado por fazer com que eu me visse assim. Obrigado por me oferecer a oportunidade de me ver como a face do amor. Obrigado #EstaçãoPrimeiradeMangueira Todo meu respeito, gratidão e torcida estão com vocês. Tenho certeza de que será mais um carnaval poderoso. E hoje, todos os meus stories são para vocês. #mangueira2020 #averdadevosfaralivre #alcione #leandrovieira