Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após reunião

Lázaro Ramos recusa convite para desfilar como Jesus no carnaval

O ator Lázaro Ramos recebeu o convite há cerca de uma semana e chegou até a se encontrar com o carnavalesco Leandro Vieira, da Mangueira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 09:45

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 09:45

O ator Lázaro Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @olazaroramos
O ator Lázaro Ramos usou seu Instagram na noite desta terça-feira, 14, para falar sobre o convite que recebeu para representar Jesus Cristo no desfile da Mangueira no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020.
O ator recebeu o convite há cerca de uma semana, e se encontrou com o carnavalesco Leandro Vieira. "Escutei da rainha maior Alcione um samba cantado ao telefone e me arrepiei", conta.

Veja Também

Thammy cobra posição de Bolsonaro após nova foto polêmica

Anitta cancela parceria após fãs lembrarem fala homofóbica de funkeiro

Ex de Johnny Depp está namorando outra mulher, diz jornal

"Ao me pensar como um dos Jesus, imediatamente comecei a refletir sobre qual o sentido da mensagem de Cristo para mim e, inevitavelmente, o amor vinha como protagonista. [...] Pensar na possibilidade do mensageiro do amor vir na forma múltipla ganhou um sentido para mim", continuou Lázaro Ramos.
O ator ainda falou sobre as reações após as primeiras notícias de que tinha sido convidado pela Mangueira: "Pedidos na internet para que eu aceitasse, parabenização de amigos, família excitada e alguns poucos questionando. Foi uma onda de amor gigante".
Ver essa foto no Instagram

Há uma semana, recebi um dos convites mais emocionantes da minha vida. Que NÃO poderei aceitar. Primeiro, escutei da rainha maior @alcioneamarrom um samba cantado ao telefone e me arrepiei. Depois, respeitando o chamado, fui ao encontro do grande artista @_leandrovieirarj para saber melhor sobre o convite para o carnaval que a @mangueira_oficial fará este ano. Fiquei todo arrepiado. Sua benção, Estação Primeira de Mangueira. Ao me pensar como um dos Jesus, imediatamente comecei a refletir sobre qual o sentido da mensagem de Cristo para mim e, inevitavelmente, o amor vinha como protagonista. Os rostos de quem me deu amor e que davam sentido à mensagem de respeito, acolhimento e afeto que a historia de Cristo deixou pra nós, realmente tinham várias formas: É o rosto da minha tia-avó que me criou e também mais 19 crianças numa mesma casa, é o rosto dos meus mestres, que me abraçaram nos momentos de dúvida, é o rosto de um desconhecido que tocou no meu ombro e perguntou se estava tudo bem e são tantos rostos que espalham amor por aí fazendo jus à mensagem. Pensar na possibilidade do mensageiro do amor vir de forma múltipla ganhou um sentido pra mim. A partir daí, vieram as reações. Pedidos na internet para que eu aceitasse, parabenização de amigos, família excitada e alguns poucos questionando. Mas foi uma onda de amor gigante. Olha a mensagem dEle aí de novo. Mas a vida do artista é trabalhar em momentos em que a maioria das pessoas estão se divertindo. E esse é o meu trabalho, estarei trabalhando enquanto o público estará em folia. Infelizmente não poderei desfilar. Mas deixo aqui a imagem que simboliza este momento, feita por Marcondes Rocco (@marcondes_rocco). Obrigado por fazer com que eu me visse assim. Obrigado por me oferecer a oportunidade de me ver como a face do amor. Obrigado #EstaçãoPrimeiradeMangueira Todo meu respeito, gratidão e torcida estão com vocês. Tenho certeza de que será mais um carnaval poderoso. E hoje, todos os meus stories são para vocês. #mangueira2020 #averdadevosfaralivre #alcione #leandrovieira

Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos) em

Porém, Lázaro Ramos afirmou que não poderá estar presente: "A vida do artista é trabalhar em momentos em que a maioria das pessoas estão se divertindo. E esse é o meu trabalho, estarei trabalhando enquanto o público estará em folia".
"Obrigado, Estação Primeira de Mangueira, todo meu respeito, gratidão e torcida estão com vocês", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados