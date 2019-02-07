Lady Gaga vai aos palcos do Grammy após desistência de Ariana Grande

Ariana Grande ficou de fora dos palcos do Grammy, que acontece neste domingo, 10, e Lady Gaga foi anunciada como atração nesta quarta-feira, 6. A cantora está sendo indicada para cinco prêmios na competição. Quatro deles são para a música Shallow, do filme Nasce Uma Estrela. A canção concorre nas categorias disco do ano, música do ano, melhor performance em dupla (com Bradley Cooper) e melhor música escrita para mídia visual.