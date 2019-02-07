Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Lady Gaga vai aos palcos do Grammy após desistência de Ariana Grande

Filme Nasce Uma Estrela rendeu indicações para a cantora e atriz; ela vai se apresentar pelo quinto ano consecutivo

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:04

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:04

Lady Gaga Crédito: Divulgação/Vevo/Lady Gaga
Ariana Grande ficou de fora dos palcos do Grammy, que acontece neste domingo, 10, e Lady Gaga foi anunciada como atração nesta quarta-feira, 6. A cantora está sendo indicada para cinco prêmios na competição. Quatro deles são para a música Shallow, do filme Nasce Uma Estrela. A canção concorre nas categorias disco do ano, música do ano, melhor performance em dupla (com Bradley Cooper) e melhor música escrita para mídia visual.
O quinto foi para a versão em piano de Joanne, na categoria de melhor performance solo. Lady Gaga também concorre ao prêmio de melhor atriz e de melhor música original - ao lado de Bradley Cooper, com Shallow - no Oscar 2019, que será realizado no dia 24 de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

lady gaga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados