'La Casa de Papel': personagem trans, traições e casamento

Pedro Alonso (centro) e demais elenco de La Casa de Papel Crédito: Divulgação/Netflix

Com macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, Tokyo, Rio e toda a gangue de assaltantes estão de volta para a quarta parte de "La Casa de Papel". Os novos episódios chegam ao catálogo da Netflix em duas semanas, no dia 3 de abril.

A história começa a partir dos principais pontos deixados em aberto nos últimos capítulos: o disparo contra Nairóbi (Alba Flores), que a deixa entre a vida e a morte, e a captura de Lisboa (Itziar Ituño) pela polícia, que faz com que Professor (Álvaro Morte) acredite que ela esteja morta.

"La Casa de Papel - Parte 4" procura provar que, mesmo após um roubo bem-sucedido e as diversas reviravoltas dentro do Banco da Espanha (que continua sendo cenário nos novos episódios), a história dos anti-heróis ainda tem como cativar o público.

Na nova temporada, os personagens passarão por perseguições emocionantes, simulações de acidentes de carro, e precisarão até fazer uma cirurgia sem ter qualquer experiência prévia. A partir do terceiro episódio, começam a ser inseridos novos personagens que se tornam essenciais para a trama, incluindo um que é transexual.

E uma nova ameaça aparece: o trailer da série já revelou que Gandía (José Manuel Poga), chefe de segurança do Banco da Espanha que aparece na Parte 3, consegue escapar dos assaltantes e plantará armadilhas para liberar os reféns e impedir o roubo.

Por outro lado, com os nervos cada vez mais à flor da pele, o grupo tem momentos de conflito frequentes e alguns de seus integrantes acabam se tornando um problema a mais para que eles tenham sucesso no roubo. Frente a tudo isso, Palermo perderá o posto de líder, que será passado para novas mãos.

Helsinki (Darko Peric), um personagem de menor destaque nas duas primeiras partes da série, acaba se tornando um elo essencial para seus acompanhantes se manterem sãos. As mulheres do bando também procuram, cada vez mais, impor sua força, mesmo diante de diversas situações de assédio e até possibilidade de estupro.

Novamente, haverá um grande arco em cima dos romances entre os assaltantes, e os novos casais -até improváveis- serão formados, enquanto outros precisarão lidar com términos. Para os fãs mais saudosos, até mesmo Berlim (Pedro Alonso) aparecerá em flashbacks inéditos que mostram o dia de seu casamento.