Kids' Choice Awards LA anuncia novas categorias brasileiras

No dia 23 de março, acontece a premiação Kids' Choice Awards em Los Angeles (Califórnia), evento que premia as melhores celebridades do mundo pop.
Neste ano, comandada pelo DJ Khaled, a premiação mira nos brasileiros e anuncia que terá as categorias Influencer Brasileiro Favorito e Influencer Musical Brasileiro Favorito.
Na primeira, competem Authentic Games, Bibi Tatto, João Guilherme e Maisa. Já no campo musical, são indicados Ana Gabriela, BFF Girls, Carol & Vitoria e Futparódias.
Também há cinco novas categorias gerais para votação: Apresentador de TV Favorito, Juiz de TV Favorito, Super-herói Favorito, Gamer Favorito e Como você quer ajudar? -esta última, em que as crianças decidirão como querem ajudar o mundo em uma categoria pró-social.
"Vingadores: Guerra Infinita" lidera as indicações, com dez, seguido de "Pantera Negra", com cinco, e Cardi B e "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas", com quatro indicações cada um.
"A maior festa do ano está prestes a acontecer", comemora DJ Khaled. "Vejo vocês em breve!"
Authentic Games
Bibi Tatto
João Guilherme
Maisa
Influencer Musical Brasileiro Favorito - NOVO
Ana Gabriela
BFF Girls
Carol & Vitoria
Futparódias
The Big Bang Theory
Acampados
Fuller House
Henry Danger
Modern Family
A Casa da Raven
Desventuras em Série
O Mundo Sombrio de Sabrina
The Flash
Riverdale
Stranger Things
The Walking Dead
America's Got Talent
American Idol
American Ninja Warrior
Dancing with the Stars: Juniors
Double Dare
The Voice
Ellen DeGeneres (Ellen's Game of Games)
Kevin Hart (TKO: Total Knock Out)
Liza Koshy & Marc Summers (Double Dare)
Nick Cannon & JoJo Siwa (Lip Sync Battle Shorties)
Ryan Seacrest (American Idol)
Tyra Banks (America's Got Talent)
Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America's Got Talent)
Luke Bryan, Katy Perry, Lionel Richie (American Idol)
Len Goodman, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba, (Dancing with the Stars)
Sean "Diddy" Combs, DJ Khaled, Meghan Trainor (THE FOUR: BATTLE FOR STARDOM)
Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, Adam Levine, Blake Shelton (The Voice)
Jennifer Lopez, Derek Hough, NE-YO (World of Dance)
"ALVINNN!!! e os Esquilos"
"O Chefinho: De Volta aos Negócios"
"The Loud House"
"O Despertar das Tartarugas Ninja"
"Bob Esponja"
"Os Jovens Titãs em Ação"
Estrela Masculina de TV Favorita
Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, "Stranger Things")
Grant Gustin (Barry Allen/The Flash, "The Flash")
Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, "Henry Danger")
Jim Parsons (Sheldon Cooper, "The Big Bang Theory")
Karan Brar (Ravi Ross, "Acampados")
Neil Patrick Harris (Conde Olaf, "Desventuras em Série")
Candace Cameron Bure (DJ Tanner-Fuller, "Fuller House")
Kaley Cuoco (Penny, "The Big Bang Theory")
Millie Bobby Brown (Eleven, "Stranger Things")
Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack, "Andi Mack")
Raven Symone (Raven Baxter, "A Casa da Raven")
Zendaya (K.C. Cooper, "Agente K.C.")
"Aquaman"
"Vingadores: Guerra Infinita"
"Pantera Negra"
"O Retorno de Mary Poppins"
"A Barraca do Beijo"
"Para Todos os Garotos que Já Amei"
Chadwick Boseman (T'Challa/Pantera Negra, "Pantera Negra")
Chris Evans (Steve Rogers/Capitão América, "Vingadores: Guerra Infinita")
Chris Hemsworth (Thor, "Vingadores: Guerra Infinita")
Dwayne Johnson (Will Sawyer, "Arranha-céu: Coragem Sem Limite")
Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, "Aquaman")
Noah Centineo (Peter Kavinsky, "Para Todos os Garotos que Já Amei")
Atriz De Cinema Favorita
Emily Blunt (Mary Poppins, "O Retorno de Mary Poppins")
Joey King (Elle Evans, "A Barraca do Beijo")
Lupita Nyong'o (Nakia, "Pantera Negra")
Rihanna (Nine Ball, "Oito Mulheres e um Segredo")
Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow, "Vingadores: Guerra Infinita")
Zoe Saldana (Gamora, "Vingadores: Guerra Infinita")
Chadwick Boseman (T'Challa/Pantera Negra, "Pantera Negra")
Chris Evans (Steve Rogers/Capitão América, "Vingadores: Guerra Infinita")
Chris Hemsworth (Thor, "Vingadores: Guerra Infinita")
Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, "Aquaman")
Robert Downey, Jr. (Tony Stark/Homem de Ferro, "Vingadores: Guerra Infinita")
Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Viúva Negra, "Vingadores: Guerra Infinita")
Personagem que Detona
Chris Pratt (Owen Grady, "Jurassic World: Reino Ameaçado")
Danai Gurira (Okoye, "Pantera Negra")
Dwayne Johnson (Will Sawyer, "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite")
Emilia Clarke (Qi'ra, "Han Solo: Uma História Star Wars")
Michael B. Jordan (Adonis Johnson, "Creed II")
Zoe Saldana (Gamora, "Vingadores: Guerra Infinita")
Filme De Animação Favorito
"O Grinch"
"Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas"
"Os Incríveis 2"
"Pedro Coelho"
"WiFi Ralph: Quebrando a Internet"
"Homem-Aranha: No Aranhaverso"
Adam Sandler (Dracula, "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas")
Andy Samberg (Johnny, "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas")
Benedict Cumberbatch ("Grinch, O Grinch")
Channing Tatum (Migo, "PéPequeno")
James Corden (Pedro Coelho, "Pedro Coelho")
Shameik Moore (Miles Morales/"Homem-Aranha: No Aranhaverso")
Dubladora Favorita
Gal Gadot (Shank, "WiFi Ralph: Quebrando a Internet")
Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Gwen, "Homem-Aranha: No Aranhaverso")
Kristen Bell (Jade Wilson, "Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas")
Selena Gomez (Mavis, "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas")
Yara Shahidi (Brenda, "PéPequeno")
Zendaya (Meechee, "PéPequeno")
The Chainsmokers
Fall Out Boy
Imagine Dragons
Maroon 5
Migos
twenty one pilots
Bruno Mars
DJ Khaled
Drake
Justin Timberlake
Luke Bryan
Shawn Mendes
Ariana Grande
Beyoncé
Camila Cabello
Cardi B
Selena Gomez
Taylor Swift
Música Favorita
"Delicate" (Taylor Swift)
"In My Blood" (Shawn Mendes)
"In My Feelings" (Drake)
"Natural" (Imagine Dragons)
"thank u, next" (Ariana Grande)
"Youngblood" (5 Seconds of Summer)
Billie Eilish
Cardi B
Dan + Shay
Juice WRLD
Kane Brown
Post Malone
Colaboração Favorita
"Girls Like You" (Maroon 5, featuring Cardi B)
"Happier" (Marshmello, featuring Bastille)
"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin)
"Meant to Be" (Bebe Rexha, featuring Florida Georgia Line)
"No Brainer" (DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo)
"Sicko Mode" (Travis Scott, featuring Drake)
Baby Ariel
Chloe x Halle
Jack & Jack
JoJo Siwa
Max & Harvey
Why Don't We
África: Davido
Ásia: Blackpink
Austrália/Nova Zelândia: Troye Sivan
Europa: David Guetta
América do Norte: Taylor Swift
América Latina: J Balvin
Reino Unido: HRVY
Just Dance 2019
LEGO® The Incredibles
Marvel's Spider-Man
Super Smash Bros.(TM) Ultimate
Super Mario Party(TM)
David Dobrik
Emma Chamberlain
Guava Juice
Lilly Singh
Miranda Sings
Ryan ToysReview
DanTDM
Jacksepticeye
Markiplier
Ninja
PopularMMOs
SSSniperWolf
Ajudar pessoas em necessidade (abrigo, comida, cuidado e etc)
Ajudar Escolas (materiais, atividades extra curriculares, esportes e etc)
Ajudar o Meio Ambiente (limpeza de água, reciclar e etc)
Ajudar Animais (resgates, preservação da vida selvagem, adoção e etc)
Ajudar na Prevenção de Bullying (suporte emocional, respeito e etc)