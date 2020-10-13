Saúde

Kauê Penna passará por cirurgia: 'corro risco de perder a minha voz'

'Vou pagar minha operação, fazer o tratamento e cuidar da minha família', contou vencedor do 'The Voice Kids 2020', de 14 anos, após descoberta de cisto
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:31

The Voice Kids: Kauê Penna vence 5ª edição Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
Vencedor da 5ª temporada do The Voice Kids no último domingo, 11, Kauê Penna, 14, revelou que vai passar por uma cirurgia após descobrir um cisto que influencia em sua voz.
"Um dia depois de eu ter gravado o programa, fomos ao fonoaudiólogo e descobrimos que eu tenho um cisto. O cisto é um caroço e deixa a voz pesada e mais grossa. Tenho anatomia de uma voz aguda, minha laringe é alta", afirmou no Encontro com Fátima Bernardes de segunda, 12.
"Eu ainda tenho as minhas notas, mas não posso usar, porque corro o risco de perder a minha voz."

Kauê Penna contou que fará uma cirurgia para resolver o problema: "Nós optamos pela operação. Nós não tínhamos condições antes de ganhar o The Voice Kids. Vou pagar minha operação, fazer o tratamento e cuidar da minha família."
O campeão do reality show superou Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz, os outros finalistas. Como prêmio, recebeu R$ 250 mil reais, além de um contrato com a gravadora Universal Music e "gerenciamento de carreira". Clique aqui para ler tudo sobre a final do The Voice Kids em 2020.

