Kátia Rocha lança disco com músicas de Milton Nascimento em show gratuito

A cantora Katia Rocha Crédito: Reprodução/Instagram @katia__rocha

"A seleção de músicas para o show foi bem difícil. Mas fui selecionando aos poucos, com algumas sugestões... E acho que ficou bem legal. Eu peguei as músicas com as quais tinha mais afinidade e mesclei das mais conhecidas ao 'lado B' de Milton. Gosto do 'lado B' de todos os artistas que sigo (risos)", diz, adiantando à reportagem que "Cravo e Canela", "Nada Será Como Antes" e "Travessia" estão no set da noite.

Quem vai acompanhar a cantora, que também é flautista e saxofonista, é o pianista Roger Bezerra, o baixista Filipe Dias, o baterista Gabriel Ruy e Alza Alves, que completará os vocais do espetáculo.

"Ouço Milton desde criança. A musicalidade dele sempre me encantou e em outros discos meus já gravei releituras de canções dele", lembra a cantora, de 61 anos. "O que mais gosto dele é que, como eu, sinto que ele é muito ligado à poesia, à letra, mas também na música propriamente dita. Gosto muito de jazz, do erudito e Milton tem uma riqueza melódica que me envolveu desde nova", completa.

"KÁTIA ROCHA - CANÇÕES DE MILTON NASCIMENTO"

Este é o título que leva o último EP de Kátia, disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 18 de outubro deste ano. "Está em lugares que eu nem sabia que existiam (risos)", brinca, mas se esquivando do peso da idade nessas horas: "61 é na cronologia. Sou formada em Educação Física, surfo até hoje, pedalo, toco sax... A mente não é de 61 (risos)".

Nessa última obra lançada na web, a cantora escolheu "Lua Girou, Milagre dos Peixes, Caxangá e Viola Violar para soltar a voz sob novos arranjos, feitos ao lado dos instrumentistas Roger Bezerra, Hugo Maciel, Xandy Figueiredo, Renato Rocha, Alza Alves e Bruno Santos.

"A produção do EP, efetivamente, começou no início deste ano, após aprovação em edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) . Era para ser um CD maior, mas decidi lançar nesta versão mais compacta para emplacar e deu certo", avalia. Só no Spotify, as quatro canções têm perto de mil plays cada uma.

"Gostei muito do resultado final, especialmente, de 'Milagre dos Peixes' e 'Caxangá'. Gosto de todas. Na verdade, não tenho como dizer uma que seja a preferida (risos). Como disse, escuto Milton desde muito nova e é uma honra poder ter concluído esse trabalho", celebra, exaltando que as expectativas estão nas alturas para a apresentação da próxima sexta (8).

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