Kátia Rocha lança disco com músicas de Milton Nascimento em show gratuito

No próximo dia 8 de novembro, a cantora Katia Rocha sobe ao palco do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, para fazer show de graça com 15 canções de Milton Nascimento. Ela, que acaba de fazer seu sexto lançamento com o EP "Kátia Rocha - Canções de Milton Nascimento -, vai brindar a carreira do ídolo com os sucessos do músico mineiro e algumas outras músicas especiais que selecionou para a noite. O projeto faz parte do lançamento desde álbum, nas plataformas digitais, que já está no ar desde o início de outubro.
"A seleção de músicas para o show foi bem difícil. Mas fui selecionando aos poucos, com algumas sugestões... E acho que ficou bem legal. Eu peguei as músicas com as quais tinha mais afinidade e mesclei das mais conhecidas ao 'lado B' de Milton. Gosto do 'lado B' de todos os artistas que sigo (risos)", diz, adiantando à reportagem que "Cravo e Canela", "Nada Será Como Antes" e "Travessia" estão no set da noite.
Quem vai acompanhar a cantora, que também é flautista e saxofonista, é o pianista Roger Bezerra, o baixista Filipe Dias, o baterista Gabriel Ruy e Alza Alves, que completará os vocais do espetáculo.
"Ouço Milton desde criança. A musicalidade dele sempre me encantou e em outros discos meus já gravei releituras de canções dele", lembra a cantora, de 61 anos. "O que mais gosto dele é que, como eu, sinto que ele é muito ligado à poesia, à letra, mas também na música propriamente dita. Gosto muito de jazz, do erudito e Milton tem uma riqueza melódica que me envolveu desde nova", completa.
"KÁTIA ROCHA - CANÇÕES DE MILTON NASCIMENTO"
Este é o título que leva o último EP de Kátia, disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 18 de outubro deste ano. "Está em lugares que eu nem sabia que existiam (risos)", brinca, mas se esquivando do peso da idade nessas horas: "61 é na cronologia. Sou formada em Educação Física, surfo até hoje, pedalo, toco sax... A mente não é de 61 (risos)".
Nessa última obra lançada na web, a cantora escolheu "Lua Girou, Milagre dos Peixes, Caxangá e Viola Violar para soltar a voz sob novos arranjos, feitos ao lado dos instrumentistas Roger Bezerra, Hugo Maciel, Xandy Figueiredo, Renato Rocha, Alza Alves e Bruno Santos.
"A produção do EP, efetivamente, começou no início deste ano, após aprovação em edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Era para ser um CD maior, mas decidi lançar nesta versão mais compacta para emplacar e deu certo", avalia. Só no Spotify, as quatro canções têm perto de mil plays cada uma.
"Gostei muito do resultado final, especialmente, de 'Milagre dos Peixes' e 'Caxangá'. Gosto de todas. Na verdade, não tenho como dizer uma que seja a preferida (risos). Como disse, escuto Milton desde muito nova e é uma honra poder ter concluído esse trabalho", celebra, exaltando que as expectativas estão nas alturas para a apresentação da próxima sexta (8).
SERVIÇO
- KÁTIA ROCHA EM CANÇÕES DE MILTON NASCIMENTO
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória)
- Data: 8 de novembro de 2019 (sexta-feira), às 20h
- Ingressos: entrada franca - Retirada dos ingressos na hora do espetáculo na bilheteria do local
- Informações: (27) 3636 7100