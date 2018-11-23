Karla Skarine faz show gratuito e com intérprete de libras

Cantora Karla Skarine Crédito: Fábio Pirajá/Divulgação

Com o objetivo de levar a música para os alunos de escolas públicas da Grande Vitória, a artista e professora Karla Skarine criou o projeto Caravela, que busca facilitar o acesso ao mundo das artes por parte de pessoas que não têm proximidade com esse cenário. Ela se apresenta neste sábado, 24 de novembro, no Teatro Municipal de Vila Velha, em mais uma etapa do projeto. O show está marcado para começar às 19h e tem entrada franca. A ideia da cantora é levar esses estudantes e suas famílias para os locais de cultura que eles não têm a possibilidade de frequentar sempre.

Com dois álbuns já lançados, Karla conta que teve a ideia do projeto depois de perceber que a cultura está muito distante dos alunos. Eles acham que é coisa de rico porque é inacessível para eles. Então pensei em levar as bandas e artistas para as escolas para os estudantes verem que são pessoas de carne e osso, explica. E completa: o retorno dos alunos e professores foi muito positivo. Nessa linha de inclusão, o show também terá um intérprete de libras para que quem possui deficiência auditiva tenha a mesma experiência e entenda a apresentação em sua totalidade.

INSPIRAÇÃO

A inspiração para seguir em frente com o Caravela veio do livro Cem dias entre o céu e o mar, do navegador Amyr Klink. A cantora diz que apesar de não ser uma esportista, se identificou com a realização que o navegador teve ao concluir o projeto relatado na obra. Leve o tempo que for, você tem que ter a certeza que você quer. Se eu desistir do projeto, ele não acontece. Tem que ter disposição, coragem e vontade, diz.

No show em Vila Velha, a artista vai apresentar músicas autorais, compostas com parceiros como André Beirão e Andra Valladares, além de releituras de músicas já conhecidas como You gotta be, da inglesa Des'ree. Haverá a participação especial dos cantores Lilo Vision, Jeniffer Ayres e Kamilla Kaiser, backing vocals do musical "Hair", no qual Karla também trabalhou. Eu escolhi amigos, pessoas com quem eu posso contar, e preferi quem eu não cantei junto ainda. Eles vão fazer participações e ter a mesma oportunidade que um dia eu tive, explica Karla. A produtora musical e cantora Gardênia Marques também se apresentará com a artista.

Apesar de levar o nome do show e ser especial para Karla, a canção Caravela curiosamente não é sua favorita. Antes vem Noite, uma de suas primeiras composições. Foi a primeira música que eu escrevi quando eu cheguei ao Espírito Santo, aos 13 anos. Eu fiz como poesia na aula. Um dia quando estava aprendendo violão, consegui gravar, é mais antiga que 'Caravela', conta. A música, inclusive, foi cantada no curta-metragem A pressa é inimiga da digestão pela própria artista.

Além de cantora e professora, Karla também se aventura na carreira de atriz. Há dois anos atuando como a personagem Jeanne, uma das protagonistas do musical Hair  Um Sonho de Liberdade, ela está escalada para encarnar um freira na produção "Helena", dirigida por Sérgio de Medeiros, e vai contracenar com nomes já conhecidos da televisão e do cinema brasileiro como Luigi Baricelli, Nicette Bruno, Odilon Wagner e Monique Alfradique.

Serviço

Show Caravela, de Karla Skarine

Quando: 24/11 (sábado), às 19h

Onde: Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha.

Entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro



