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'Karate Kid' ganhará sequência em série de TV

A série traz de volta os atores Ralph Macchio e William Zabka nos papéis de Daniel e Jhonny, respectivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:13

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:13

34 anos depois do lançamento do primeiro "Karatê Kid", a franquia vai ganhar uma continuação, mas desta vez na televisão. O YouTube Red, que é a versão paga da plataforma, divulgou o primeiro trailer de "Cobra Kai" - sequência mostrando um novo capítulo da história. Assista: 
De acordo com o jornal O Globo, a série traz de volta os atores Ralph Macchio e William Zabka nos papéis de Daniel e Jhonny, respectivamente. Na trama, Jhonny reabrirá o dojô Cobra Kai, atraindo a atenção e revivendo a rivalidade com o agora pai de família Daniel.
Paralelamente, Jhonny terá que lidar com Miguel Diaz (Xolo Maridueña), um pupilo vítima de bullying na escola, além de seu filho Robby (Tanner Buchanan), que quer provar ser diferente do pai.
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O elenco ainda conta, segundo O Globo, com Ed Asner como Sid, padrasto de Jhonny, Courtney Henggeler como Amanda e Mary Mouser como Samantha, esposa e filha de Daniel, respectivamente.
William Zabka e Ralph Macchio em cena de "Cobra Kai" Crédito: Reprodução/YouTube

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