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MÚSICA

Kanye West vai lançar dois novos discos em junho

A informação foi confirmada por ele nesta quinta-feira, 19, em sua conta oficial no Twitter

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 16:25
Kanye West Crédito: Divulgação
O rapper Kanye West confirmou o lançamento de dois novos álbuns. Ambos serão lançados em junho deste ano. A informação foi confirmada por ele nesta quinta-feira, 19, em sua conta oficial no Twitter.
Depois de um longo período sem publicar nada na rede social, Kanye escreveu: "Meu novo disco já tem 7 músicas e sairá no dia 1° de junho". Na sequência, ele fez uma outra postagem, dizendo que ele e Kid Cudi estavam trabalhando juntos. "Eu e Kid Cudi estamos finalizando um novo trabalho. Ele saíra no dia 8 de junho e se chama Kids See Ghost, o nome do nosso grupo", afirmou.
> Leia mais notícias do Divirta-se
O último CD de Kanye, The Life Of Pablo, foi lançado em 2016. Recentemente o rapper afirmou que está escrevendo um livro sobre filosofia. Segundo ele, a publicação fala sobre a obsessão da sociedade por imagens e fotografias. "Ninguém vai me dizer o que escrever ou quantas páginas esse livro deve ter. Não é uma obra que visa o lucro. É só uma necessidade de me expressar", escreveu ele no Twitter. "Eu vou continuar trabalhando com esse livro quando sentir que é necessário. Às vezes acordo pela manhã e sinto que há muitas coisas a dizer, as ideias são múltiplas", concluiu Kanye.

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