Kanye West vai lançar dois novos discos em junho

Kanye West Crédito: Divulgação

O rapper Kanye West confirmou o lançamento de dois novos álbuns. Ambos serão lançados em junho deste ano. A informação foi confirmada por ele nesta quinta-feira, 19, em sua conta oficial no Twitter.

Depois de um longo período sem publicar nada na rede social, Kanye escreveu: "Meu novo disco já tem 7 músicas e sairá no dia 1° de junho". Na sequência, ele fez uma outra postagem, dizendo que ele e Kid Cudi estavam trabalhando juntos. "Eu e Kid Cudi estamos finalizando um novo trabalho. Ele saíra no dia 8 de junho e se chama Kids See Ghost, o nome do nosso grupo", afirmou.