Julia Joia divulga 'Íris Acústico' em parceria com Bárbara Dias

A cantora e compositora Julia Joia Crédito: Reprodução/Instagram @juliajoia

Cantora e compositora, Julia Joia acaba de lançar a versão acústica de "Íris", sucesso do seu primeiro EP. Para o novo som, Julia contou com a participação de Bárbara Dias que, recentemente, gravou com grandes artistas da música, como Vitor Kley, 3030 e Rebecca. As duas cantoras também foram responsáveis pela composição da faixa e deram continuidade a parceria com a nova gravação dessa versão bônus.

O lançamento marca o início de um "revival" do EP, que trará materiais especiais e exclusivos de todas as faixas, incluindo "Fogo Cruzado" com participação da cantora Lary.

Julia explica porque decidiu relançar a faixa "Íris" e como surgiu a parceria com Bárbara: "A regravação de Íris foi a forma que encontramos de manter o planejamento durante a pandemia. No último ano, eu e a Bárbara fizemos várias composições juntas, inclusive para o meu EP, e quando pensei em regravar Íris ela foi a primeira e única pessoa que veio na minha cabeça. Tinha que ser ela".