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Julia Joia divulga 'Íris Acústico' em parceria com Bárbara Dias

Música está disponível nas plataformas digitais e faz parte de um projeto de 'revival' do primeiro EP da carreira da artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:36

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:36

A cantora e compositora Julia Joia
A cantora e compositora Julia Joia Crédito: Reprodução/Instagram @juliajoia
Cantora e compositora, Julia Joia acaba de lançar a versão acústica de "Íris", sucesso do seu primeiro EP. Para o novo som, Julia contou com a participação de Bárbara Dias que, recentemente, gravou com grandes artistas da música, como Vitor Kley, 3030 e Rebecca. As duas cantoras também foram responsáveis pela composição da faixa e deram continuidade a parceria com a nova gravação dessa versão bônus. 
O lançamento marca o início de um "revival" do EP, que trará materiais especiais e exclusivos de todas as faixas, incluindo "Fogo Cruzado" com participação da cantora Lary.
Julia explica porque decidiu relançar a faixa "Íris" e como surgiu a parceria com Bárbara: "A regravação de Íris foi a forma que encontramos de manter o planejamento durante a pandemia. No último ano, eu e a Bárbara fizemos várias composições juntas, inclusive para o meu EP, e quando pensei em regravar Íris ela foi a primeira e única pessoa que veio na minha cabeça. Tinha que ser ela".

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"A Júlia me chamou para a composição e disse: 'Bárbara, o meu eu artístico precisa de uma música que fale de todas as outras músicas desse meu EP, eu preciso de uma música que dê nome a esse EP. Todo o trabalho já tava pronto, só faltava a última música e para mim, como artista, foi muito legal e admirável encontrar outra artista que tenha um conceito pronto na cabeça. Foi muito prazeroso e gratificante olhar para Julia artista e me ver refletida nela. Ver que a gente tinha uma sintonia." comenta Bárbara.

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