Saúde

José Roberto Burnier anuncia retorno após tratamento contra câncer

Para quem recebeu diagnóstico positivo: força, porque dá para vencer, declarou o jornalista da TV Globo
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 13:06

O jornalista José Roberto Burnier Crédito: Reprodução/Globo News
José Roberto Burnier anuncia que vai voltar ao trabalho no início do ano que vem, após tratamento contra um câncer na língua. O jornalista deve voltar ao ar no dia 6 de janeiro de 2020, na Globo News. A notícia foi divulgada nesta terça-feira, 17, pelo G1. Em julho, ele anunciou que se afastaria da apresentação do Em Ponto para tratar da doença.
Burnier contou que, ao saber do câncer, levou um susto, mas logo indagou: "qual é o próximo passo? Quero começar o tratamento ontem. A minha experiência em coberturas mostra que, quanto mais rápido você andar, mas chance você tem de se livrar desse negócio".
Em 2006, José Roberto Burnier acompanhou o tratamento do então vice-presidente da República, José Alencar, contra um câncer na região do abdome. O trabalho jornalístico rendeu o livro Os últimos passos de um vencedor - Entre a vida e a morte, o José Alencar que conheci, pela Editora Globo.

Veja Também

José Roberto Burnier pede licença da Globo para tratar câncer

Bolsonaro passa por exame para investigar câncer de pele

Mamma Bruschetta faz nova cirurgia contra câncer no esôfago

"Está aí uma coisa: minha experiência de cobrir tanto isso ajudou muito. Eu não fiquei pensando em morte em momento nenhum. Eu não li nada, eu não procurei nada na internet sobre o meu tumor", afirma.
Após o tratamento, ele mandou um recado para quem luta contra o câncer. "Para quem recebeu diagnóstico positivo: força, porque dá para vencer", concluiu.
O jornalista começou na TV Globo em 1983 como repórter do Globo Rural. Burnier também foi repórter dos diversos jornais da emissora e correspondente em Buenos Aires, na Argentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

