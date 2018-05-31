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LUTO

Jornalista e escritor Audálio Dantas morre aos 88 anos

Na profissão desde 1954, Dantas lutava contra um câncer no intestino e faleceu em São Paulo

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:13
O jornalista e escritor Audálio Dantas morreu nesta quarta-feira, 30, aos 88 anos, no Hospital Premiê, em São Paulo, onde estava internado desde abril. Ele lutava contra um câncer de intestino desde 2015.
Entre 1975 e 1978, Dantas foi o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. No período, foi uma das vozes mais contundentes do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, morto sob tortura no Doi-Codi, contrariando a versão oficial do governo, que falava em suicídio.
Dantas é considerado o principal responsável por transformar o sindicato da categoria em um órgão de oposição à violência estatal e de defesa dos Direitos Humanos. "Foi um grande lutador social, com várias facetas. A democracia brasileira é devedora de Audálio. Nesse momento delicado da nossa democracia, ele fará muita falta. Foi um homem de coragem em um momento de sombras. Ele é uma referência", disse Martim Sampaio, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP.
Alagoano, nascido na cidade de Tanque DArca, Audálio começou sua carreira em 1954 como repórter do jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo). Ele foi chefe de reportagem de O Cruzeiro e também trabalhou em publicações como Quatro Rodas, Veja, Realidade, Manchete e Nova.
Como escritor, lançou diversos livros, entre eles "As duas Guerras de Vlado Herzog" (livro vencedor do Prêmio Jabuti), "Graciliano Ramos" e o "Menino Lula".
Dantas foi o primeiro presidente eleito por voto direto da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Em 1979, foi eleito deputado federal de São Paulo pelo antigo MDB e era parte do conselho consultivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).
Em 1981, recebeu o Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos da ONU por sua atuação em prol da defesa dos direitos humanos. O velório será realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

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