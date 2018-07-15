Jorge Ailton une a soul music a elementos brasileiros em novo disco

Neto do saxofonista e produtor musical Moacyr Silva, conhecido por tocar com grandes nomes como Elizeth Cardoso e Maysa, Jorge Ailton estudou engenharia e chegou a trabalhar em grandes empresas antes de ver a carreira como músico despontar. Como quem herda um DNA artístico, Jorge integrou a banda de artistas como Sandra de Sá, Toni Garrido, Martnália, Paula Toller e Lulu Santos, com quem trabalha há mais tempo.

Cria dos bailes black do Rio, Jorge Ailton acaba de lançar Arembi, terceiro disco solo da carreira, em que revela sua essência sem pudor algum: o melhor da soul music brasileira, com pitadas do funk clássico e, claro, do r&b.

Foi o que mais ouvi durante a minha vida inteira. Tive uma banda antigamente, chamada Funk U, em que eu era o principal compositor. Anos depois, quando fui lançar o primeiro disco solo, me afastei um pouco do soul e do r&b para experimentar outra estética. Agora, volto às minhas origens com um disco bem suburbano, que traz minha memória afetiva mesmo, confessa o músico, em entrevista por telefone ao C2.

Arembi é um neologismo que já remete ao ritmo com um toque abrasileirado. Ao longo do disco, é possível ouvir funks clássicos, como Coadjuvante; soul com uma pegada de samba em Deliciosamente, que lembra as batidas da lendária banda Black Rio; além de pitadas de funk melody e soul eletrônico.

Além de composições próprias, o disco reúne letras de grandes músicos brasileiros, como o próprio Lulu Santos, Fernanda Abreu, Hyldon e Ronaldo Bastos. Costumo anotar minhas ideias, mas quando empaco nas composições, sempre mando para os meus parceiros de forma intuitiva mesmo. É resultado de uma contribuição mesmo, a música tem isso de unir as pessoas em torno da criação. É também um espírito suburbano de unir os vizinhos, os amigos, até mesmo nas composições, diz.

Jorge acredita que a boa fase do hip-hop permitiu que o r&b vivesse uma nova fase no país, acompanhando uma tendência mundial. O hip-hop é muito forte, e é irmão do r&b. As bases são parecidas. Existe um movimento muito bacana nesse sentido, dá um novo gás.

Arembi

Jorge Ailton.

Lab 344, 11 faixas.

Disponível nas principais plataformas de streaming.