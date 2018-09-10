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TELEVISÃO

John Legend ganha um Emmy e entra para time de vencedores de Hollywood

Cantor e compositor se juntou aos chamados 'EGOT', artistas que já levaram os prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 15:48

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 15:48

John Legend ganhou um Emmy pela versão da NBC para o musical Jesus Christ Superstar Crédito: Instagram/John Legend
A versão da NBC para o musical "Jesus Christ Superstar" venceu um prêmio Emmy no domingo, 9, e deixou três homens mais felizes ainda: John Legend, o compositor Andrew Lloyd Webber e o letrista Tim Rice se juntaram ao time EGOT (artistas que já ganharam os quatro prêmios mais importantes do show biz americano, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony).
A peça ganhou na categoria melhor especial de variedades ao vivo. A 70ª cerimônia anual do Primetime Creative Arts Emmy foi realizada em duas noites no fim de semana, nos dias 8 e 9 de setembro.
John Legend já ganhou 10 prêmios Grammy e em 2015 levou o Oscar pela canção "Glory", no filme "Selma". No ano passado, ele venceu um Tony como coprodutor da peça "Jitney".
O trio agora se junta ao restrito clube dos EGOT, que tem nomes como Robert Lopez, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Rita Moreno, Mike Nichols e Whoopi Goldberg.
Os Creative Arts são realizados em conjunção com os Emmy tradicionais, e são apresentados em reconhecimento de questões técnicas e outros aspectos da programação de TV, incluindo os atores convidados. A cerimônia de entrega dos Emmy será realizada no dia 17 de setembro.
Fonte: Associated Press.

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