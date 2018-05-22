João Bosco e Vinícius comandam a 31ª Festa do Morango, em Pedra Azul

A dupla João Bosco e Vinícius será a grande atração da 31ª Festa do Morango, que acontece sempre no primeiro fim de semana de agosto, em Pedra Azul, Domingos Marins. Eles serão atração do sábado, mas a música está garantida nos três dias de evento.

Além dos sucessos, a dupla vai aprensentar o projeto "Segura Maracajú", que traz a regravação "Do Brasil à Argentina", cujo clipe foi lançado no último dia 11, e a versão acústica do hit "Não era você", que já ultrapassou a marca de 20 milhões de visualizações do Youtube.

João Bosco e Vinícius vão apresentar os sucessos e as músicas do novo trabalho "Segura Maracaju" Crédito: Divulgação

De 3 a 5 de agosto, as bandas Lorensom, Zoom Box, Mexe Brasil, além de Léo Gomes, Mirano Schuler e Mirano Schuler, complementam a programação do evento, que terá ainda grupos de dança folclórica, moda de viola e o tradicional Corte da Torta de Morango Gigante.

Não se pode esquecer da eleição da rainha e das princesas da festa. As inscrições já se encerraram e a comissão seleciona quais candidatas vão participar da disputa no dia 3 de agosto. As vencedoras vão ganhar, além do título, uma coroa, tiara e semijoia.

EXPECTATIVA DE PÚBLICO

A Festa do Morango acontece no Centro de Eventos Pedra Azul - Morangão, às margens da BR-262 (km 89). Segundo a organização, a expectativa é receber as 30 mil pessoas, entre moradores e turistas, que passam pela festa anualmente.

Preservando as raízes italianas, não pode faltar comida típica. No sábado e no domingo, será servido um prato tipicamente italiano: Polenta, Frango, Linguiça, Queijo e Macarrão com molho.

SERVIÇO:

31ª Festa do Morango

Quando: 03 a 05 de agosto de 2018

Onde: No Centro de Eventos Morangão - Br 262, km 90, Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos: à venda no site à venda no site Superticket ; valores abaixo

Sexta-Feira

R$ 10 (1º lote/meia); R$ 20 (1º lote/inteira)

Sábado

R$ 7 (dia/meia/1º lote); R$ 15 (dia/inteira/1º lote); R$ 25 (noite/meia/1º lote); R$ 50 (noite/inteira/1º lote);

Domingo

R$ 10 (dia/meia/1º lote); R$ 20 (dia/inteira)/1º lote)

Programação

Sextafeira (03/08)

18h30  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão

19h  Abertura da 31ª Festa do Morango

20h  Eleição da 25ª Rainha da Festa do Morango

23h  Show com Lorensom

Sábado (04/08)

10h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão

11h  Almoço típico

12h  Moda de Viola com Wagner e Edimar

13h30  Apresentação do Grupo de Danças

14h  Corte da Torta Gigante

15h30  Sorteio de uma S10 AUTOMÁTICA 0KM

17h  Pausa Técnica

20h  Reabertura dos Portões

20h30  Show com Léo Gomes

22h30  Show com João Bosco e Vinícius

0h  Show com Banda Zoom Box

Domingo (05/08)

08h  Missa na Igreja Matriz

09h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão

11h  Almoço típico

11h30  Apresentação do Grupo de Danças Blumen Der Erder

12h  Show com Mirano Schuler

14h  Apresentação do Grupo de Danças "Bergfreunde"

14h  Corte da Torta Gigante

14h30  Show com Toni Boni

16h30  Apresentação do Grupo de Danças Granello Giallo

17h  Show com Mexe Brasil

19h  Fechamento dos Portões e Encerramento da Bilheteria