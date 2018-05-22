João Bosco e Vinícius comandam a 31ª Festa do Morango, em Pedra Azul

A dupla João Bosco e Vinícius será a grande atração da 31ª Festa do Morango, que acontece sempre no primeiro fim de semana de agosto, em Pedra Azul, Domingos Marins. Eles serão atração do sábado, mas a música está garantida nos três dias de evento.
Além dos sucessos, a dupla vai aprensentar o projeto "Segura Maracajú", que traz a regravação "Do Brasil à Argentina", cujo clipe foi lançado no último dia 11, e a versão acústica do hit "Não era você", que já ultrapassou a marca de 20 milhões de visualizações do Youtube.
De 3 a 5 de agosto, as bandas Lorensom, Zoom Box, Mexe Brasil, além de Léo Gomes, Mirano Schuler e Mirano Schuler, complementam a programação do evento, que terá ainda grupos de dança folclórica, moda de viola e o tradicional Corte da Torta de Morango Gigante.
Não se pode esquecer da eleição da rainha e das princesas da festa. As inscrições já se encerraram e a comissão seleciona quais candidatas vão participar da disputa no dia 3 de agosto. As vencedoras vão ganhar, além do título, uma coroa, tiara e semijoia.
EXPECTATIVA DE PÚBLICO
A Festa do Morango acontece no Centro de Eventos Pedra Azul - Morangão, às margens da BR-262 (km 89). Segundo a organização, a expectativa é receber as 30 mil pessoas, entre moradores e turistas, que passam pela festa anualmente.
Preservando as raízes italianas, não pode faltar comida típica. No sábado e no domingo, será servido um prato tipicamente italiano: Polenta, Frango, Linguiça, Queijo e Macarrão com molho.
SERVIÇO:
31ª Festa do Morango
Quando: 03 a 05 de agosto de 2018
Onde: No Centro de Eventos Morangão - Br 262, km 90, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: à venda no site Superticket; valores abaixo
Sexta-Feira
R$ 10 (1º lote/meia); R$ 20 (1º lote/inteira)
Sábado
R$ 7 (dia/meia/1º lote); R$ 15 (dia/inteira/1º lote); R$ 25 (noite/meia/1º lote); R$ 50 (noite/inteira/1º lote);
Domingo
R$ 10 (dia/meia/1º lote); R$ 20 (dia/inteira)/1º lote)
Programação
Sextafeira (03/08)
18h30 Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
19h Abertura da 31ª Festa do Morango
20h Eleição da 25ª Rainha da Festa do Morango
23h Show com Lorensom
Sábado (04/08)
10h Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h Almoço típico
12h Moda de Viola com Wagner e Edimar
13h30 Apresentação do Grupo de Danças
14h Corte da Torta Gigante
15h30 Sorteio de uma S10 AUTOMÁTICA 0KM
17h Pausa Técnica
20h Reabertura dos Portões
20h30 Show com Léo Gomes
22h30 Show com João Bosco e Vinícius
0h Show com Banda Zoom Box
Domingo (05/08)
08h Missa na Igreja Matriz
09h Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h Almoço típico
11h30 Apresentação do Grupo de Danças Blumen Der Erder
12h Show com Mirano Schuler
14h Apresentação do Grupo de Danças "Bergfreunde"
14h Corte da Torta Gigante
14h30 Show com Toni Boni
16h30 Apresentação do Grupo de Danças Granello Giallo
17h Show com Mexe Brasil
19h Fechamento dos Portões e Encerramento da Bilheteria
19h30 Encerramento do Evento