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PROGRAMAÇÃO

João Bosco e Vinícius comandam a 31ª Festa do Morango, em Pedra Azul

Com três dias de duração, evento promete reunir música, lazer e muita comida típica

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 16:34
A dupla João Bosco e Vinícius será a grande atração da 31ª Festa do Morango, que acontece sempre no primeiro fim de semana de agosto, em Pedra Azul, Domingos Marins. Eles serão atração do sábado, mas a música está garantida nos três dias de evento.
Além dos sucessos, a dupla vai aprensentar o projeto "Segura Maracajú", que traz a regravação "Do Brasil à Argentina", cujo clipe foi lançado no último dia 11, e a versão acústica do hit "Não era você", que já ultrapassou a marca de 20 milhões de visualizações do Youtube.
João Bosco e Vinícius vão apresentar os sucessos e as músicas do novo trabalho "Segura Maracaju" Crédito: Divulgação
De 3 a 5 de agosto, as bandas Lorensom, Zoom Box, Mexe Brasil, além de Léo Gomes, Mirano Schuler e Mirano Schuler, complementam a programação do evento, que terá ainda grupos de dança folclórica, moda de viola e o tradicional Corte da Torta de Morango Gigante.
Não se pode esquecer da eleição da rainha e das princesas da festa. As inscrições já se encerraram e a comissão seleciona quais candidatas vão participar da disputa no dia 3 de agosto. As vencedoras vão ganhar, além do título, uma coroa, tiara e semijoia.
EXPECTATIVA DE PÚBLICO
A Festa do Morango acontece no Centro de Eventos Pedra Azul - Morangão, às margens da BR-262 (km 89). Segundo a organização, a expectativa é receber as 30 mil pessoas, entre moradores e turistas, que passam pela festa anualmente.
Preservando as raízes italianas, não pode faltar comida típica. No sábado e no domingo, será servido um prato tipicamente italiano: Polenta, Frango, Linguiça, Queijo e Macarrão com molho.
SERVIÇO: 
31ª Festa do Morango
Quando: 03 a 05 de agosto de 2018
Onde: No Centro de Eventos Morangão -  Br 262, km 90, Pedra Azul, Domingos Martins 
Ingressos: à venda no site Superticket; valores abaixo
Sexta-Feira
R$ 10  (1º lote/meia); R$ 20 (1º lote/inteira)
Sábado
R$ 7 (dia/meia/1º lote); R$ 15 (dia/inteira/1º lote); R$ 25 (noite/meia/1º lote); R$ 50 (noite/inteira/1º lote); 
Domingo
R$ 10 (dia/meia/1º lote); R$ 20 (dia/inteira)/1º lote)
Programação
Sextafeira (03/08)
18h30  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
19h  Abertura da 31ª Festa do Morango
20h  Eleição da 25ª Rainha da Festa do Morango
23h  Show com Lorensom
Sábado (04/08)
10h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h  Almoço típico
12h  Moda de Viola com Wagner e Edimar
13h30  Apresentação do Grupo de Danças
14h  Corte da Torta Gigante
15h30  Sorteio de uma S10 AUTOMÁTICA 0KM
17h  Pausa Técnica
20h  Reabertura dos Portões
20h30  Show com Léo Gomes
22h30  Show com João Bosco e Vinícius
0h  Show com Banda Zoom Box 
Domingo (05/08)
08h  Missa na Igreja Matriz
09h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h  Almoço típico
11h30  Apresentação do Grupo de Danças Blumen Der Erder
12h  Show com Mirano Schuler
14h  Apresentação do Grupo de Danças "Bergfreunde"
14h  Corte da Torta Gigante
14h30  Show com Toni Boni
16h30  Apresentação do Grupo de Danças Granello Giallo
17h  Show com Mexe Brasil
19h  Fechamento dos Portões e Encerramento da Bilheteria
19h30  Encerramento do Evento

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