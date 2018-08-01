Jennifer Lopez receberá o prêmio 'Michael Jackson vídeo Vanguard Award'

Jennifer Lopez Crédito: Divulgação

A MTV anunciou nesta terça-feira, 31, que Jennifer Lopez irá receber o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award na próxima edição do MTV VMA. A premiação acontecerá dia 20 de agosto, no Radio City Music Hall, em Nova York. Jennifer é a sétima mulher a receber o prêmio desde sua criação em 1984, juntando-se a grandes nomes como Rihanna, Beyoncé e Britney Spears.

A artista foi indicada em duas categorias com seu single mais recente, Dinero, produção em conjunto com o DJ Khaled e a rapper Cardi B. Além da música, ela ainda soma trabalhos na televisão e no cinema ao longo dos mais de 20 anos de carreira de sucesso.