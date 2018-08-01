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MÚSICA

Jennifer Lopez receberá o prêmio 'Michael Jackson vídeo Vanguard Award'

Artista será a sétima mulher a receber o prêmio

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:58
Jennifer Lopez Crédito: Divulgação
A MTV anunciou nesta terça-feira, 31, que Jennifer Lopez irá receber o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award na próxima edição do MTV VMA. A premiação acontecerá dia 20 de agosto, no Radio City Music Hall, em Nova York. Jennifer é a sétima mulher a receber o prêmio desde sua criação em 1984, juntando-se a grandes nomes como Rihanna, Beyoncé e Britney Spears.
A artista foi indicada em duas categorias com seu single mais recente, Dinero, produção em conjunto com o DJ Khaled e a rapper Cardi B. Além da música, ela ainda soma trabalhos na televisão e no cinema ao longo dos mais de 20 anos de carreira de sucesso.
Para comemorar a notícia, a cantora publicou um vídeo em sua conta no Twitter:

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