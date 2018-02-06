Jennifer Lopez lança novo single 'Us'; ouça

Jennifer Lopez está com novo single no mercado Crédito: Divulgação





Jennifer Lopez liberou, na última sexta-feira, dia 2, seu mais novo single "Us", disponível em todas as plataformas digitais (ouça no fim da matéria). Assim que estreou, a canção saltou para o Top 10 da lista de músicas do iTunes Global, onde permanece desde então.

Produzida por Skrillex (que já trabalhou com Justin Bieber e Fifth Harmony) e Poo Bear (DJ Khaled, Usher), a faixa se mostra instantaneamente contagiante, com um som que promete ressoar em todo o mundo. Mais uma vez, a cantora entrega uma impressionante performance vocal, empurrando os limites do pop nesse processo. Ao servir o estilo que a consagrou diante de milhões de fãs, Lopez simultaneamente evolui com um novo hino pronto para invadir as pitas de dança.

A nova faixa chega após o sucesso de Amor, Amor, Amor, lançada em novembro do ano passado e que já passa dos 60 milhões de visualizações no YouTube.