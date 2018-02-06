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MÚSICA

Jennifer Lopez lança novo single 'Us'; ouça

Música é produzida por Skrillex (que já trabalhou com Justin Bieber e Fifth Harmony) e Poo Bear (DJ Khaled, Usher)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 22:29

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 22:29

Jennifer Lopez está com novo single no mercado Crédito: Divulgação
 
Jennifer Lopez liberou, na última sexta-feira, dia 2, seu mais novo single "Us", disponível em todas as plataformas digitais (ouça no fim da matéria). Assim que estreou, a canção saltou para o Top 10 da lista de músicas do iTunes Global, onde permanece desde então.
Produzida por Skrillex (que já trabalhou com Justin Bieber e Fifth Harmony) e Poo Bear (DJ Khaled, Usher), a faixa se mostra instantaneamente contagiante, com um som que promete ressoar em todo o mundo. Mais uma vez, a cantora entrega uma impressionante performance vocal, empurrando os limites do pop nesse processo. Ao servir o estilo que a consagrou diante de milhões de fãs, Lopez simultaneamente evolui com um novo hino pronto para invadir as pitas de dança.
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A nova faixa chega após o sucesso de Amor, Amor, Amor, lançada em novembro do ano passado e que já passa dos 60 milhões de visualizações no YouTube.
A cantora se apresentou, no último dia 3, no show especial da AT&T/DIRECTV, diretamente de Minneapolis, um dia antes da grande final do Super Bowl. Ela também segue com seu show de residência em Las Vegas, All I Have, no grandioso The Axis, no resort Planet Hollywood, além do trabalho na TV norte-americana, na série Shades of Blue, da NBC, e no programa World of Dance.

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