Jeito Moleque chega rejuvenescido para show no Espírito Santo

Livre da "dor" típica das canções dos grupos de pagode dos anos 1990 e depois de dois anos parado, o Jeito Moleque chega ao Espírito Santo para o seu primeiro show após o grupo ser repaginado. "Ao menos 10 anos mais jovem", como classifica o novo vocalista da banda, Gui Albuquerque, a banda se apossou de trejeitos na música mais jovens e modernos, até mesmo para a conquista de novos públicos.

Banda Jeito Moleque estreia no Espírito Santo com show que inaugura novo cenário Crédito: Divulgação/RF Comunicação

Por outro lado, o cuidado do novo vocalista, de 28 anos, foi de manter a identidade do grupo. Ele revela que sempre foi fã do Jeito Moleque e que só se deu conta que estava na banda quando estreou em Florianópolis, em Santa Catarina. "Cheguei ao palco e disse pra mim mesmo: 'consegui'. Depois de 15 anos (sendo fã) eu consegui", conta, às gargalhadas.

O grupo faz show no Espírito Santo neste sábado (6) durante a festa "Amor Retrô", que acontece no Multiplace Mais, em Guarapari. Por lá, também se apresenta Inimigos da HP, que já coleciona mais de 200 mil álbuns vendidos, no evento que começa às 22h.

E é aqui no Estado que o novo cenário da banda será lançado. Pela primeira vez, também, Gui visitará terras capixabas. "Estou animado. Os que já são fãs, se preparem. Porque tem muita coisa nova vindo com a gente", afirma.

De acordo com ele, o cenário, que aboliu totalmente telões e painéis digitais, trabalha só com projeções em um cenário real. "Eu não posso adiantar muito, porque é uma das surpresas que o público terá", brinca.

Gui completa que o show será inovador e vai retratar a simplicidade, ousadia e modernidade com que o Jeito Moleque quer ser enxergado nessa nova era. "Podem esperar um show muito animado, com muita coisa nova e sem aquela dor do pagode típica dos anos 90", aponta.

OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS

O ditado nunca fez tanto sentido na vida do novo vocalista como em 2017. É que ele foi, literalmente, o último candidato a se lançar ao teste que definiria o cantor do repaginado Jeito Moleque. "Não sei se naquele momento eu tinha esperança. Foi coisa de dias para ser chamado para o teste, executar a prova e ser chamado definitivamente", conclui.

Banda Jeito Moleque estreia no Espírito Santo com show que inaugura novo cenário Crédito: Divulgação/RF Comunicação

Gui avalia que nesse ponto a experiência nos palcos o ajudou a lidar com a situação. "Saber me comportar com o público, lidar com o pessoal eu já sabia. Então, só me adaptei à música propriamente dita, já que o que eu fazia era mais atuar", diz. Ele, hoje, já se sente ainda mais familiarizado com a banda.

Gui detalha que tudo aconteceu muito rápido e por isso não conseguiu assimilar, no primeiro momento, que era o novo vocalista da banda. "Fui chamado para o teste em maio, só tive junho e julho para me preparar e em agosto já estava cantando sendo Jeito Moleque", afirma. Para ele, só não foi pior porque, como fã do grupo, conhecia as músicas e já era familiarizado com o palco.

Isso porque Gui começou aos 10 anos no teatro e se encantou pela música quando conheceu o musical. "Me lembro de ter atuado em alguns e na escola montei uma banda com alguns amigos. Em seguida, tentei carreira solo por alguns anos e, então, fui chamado para o teste do Jeito Moleque", pondera ele, que sempre quis trabalhar com a arte.

JUVENTUDE PRA QUE TE QUERO

Mais novo dos cinco integrantes, Gui crê que o mais desafiador após sua entrada na banda foi o dar uma cara nova sem tirar a identidade antiga do grupo. No entanto, o jovem acredita que Jeito Moleque rejuvenesceu ao menos uma década depois do seu ingresso. "Algumas coisas que eu, como fã, não os via fazendo há anos estou vendo eles repetirem agora nessa volta. Tem uma criança, ali, no meio dos adultos, fazendo todo mundo embarcar nessa nova ideia", conclui.

SERVIÇO

O que? Amor Retrô com Jeito Moleque e Inimigos da HP

Quando? Sábado (6) às 22h

Onde? Multiplace Mais (R. Iriri, em Meaípe, Guarapari)