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HOMENAGEM

Jeff Goldblum ganha estátua em comemoração aos 25 anos de 'Jurassic Park'

Peça recria cena do filme dirigido por Steven Spielberg
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:22

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:22

Estátua temporária ficará em Londres até o próximo dia 26 Crédito: Doug Peters/PA via AP
O ator Jeff Goldblum ganhou uma homenagem por seu trabalho na saga Jurassic Park. Uma estátua foi instalada temporariamente aos pés da Tower Bridge, no centro de Londres, e recria a clássica cena do filme em que o ator está deitado com a camisa aberta.
A peça de 150 quilos, 7,6 metros de comprimento e 3 metros de altura foi uma iniciativa do canal online Now TV em comemoração aos 25 anos de Jurassic Park, que estreou em 1993 com direção de Steven Spielberg.
A estátua ficará no local até o dia 26 de julho, quinta-feira.

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