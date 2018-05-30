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CINEMA

Jamie Foxx viverá Spawn em nova adaptação dos quadrinhos para o cinema

O filme será roteirizado e dirigido por Todd McFarlane, criador do personagem

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:31
O ator norte-americano Jamie Foxx irá viver o personagem Spawn na nova adaptação dos quadrinhos para os cinemas Crédito: Reprodução
O ator norte-americano Jamie Foxx foi escalado para ser o anti-herói Spawn em nova adaptação para os cinemas que está em produção para estreia em 2019. O filme será roteirizado e dirigido por Todd McFarlane, criador dos quadrinhos do personagem, e está sendo produzido pela Blumhouse Productions, que bancou produções como "Whiplash: Em Busca da Perfeição" e "Corra".
"Jamie veio no meu escritório há uns cinco anos e tivemos uma ideia sobre Spawn e como fazê-lo", disse McFarlane ao site Deadline. "Quando eu terminei o roteiro e meus empresários começaram a me perguntar quem eu queria que fosse o ator para interpretar o personagem, disse que iria insistir no Jamie. Por sorte ele também não esqueceu da nossa reunião e quando o convidei pro filme ele aceitou na hora", continuou.
Não é a primeira vez que Spawn irá para os cinemas. Em 1997, uma adaptação dos quadrinhos que trouxe Michael Jai White como o primeiro protagonista negro em um filme de super-heróis não foi bem recebida pela crítica.
"Eu disse ao Todd que se tivesse a oportunidade ninguém trabalharia mais do que eu para fazer justiça ao personagem. Bem, a oportunidade chegou e eu estou pronto", comemorou Jamie em declaração ao site. Ainda não há detalhes do roteiro criado por McFarlane, mas ele afirmou ao "Deadline" que não será um filme que contará a origem do personagem e terá uma temática adulta como nos quadrinhos.
Criado em 1992, Spawn conta a história de Al Simmons, ex-agente da CIA que é traído pelo governo norte-americano e, após ir para o inferno por conta dos atos que cometeu em vida, jura lealdade ao demônio para conseguir se vingar e se reencontrar com sua esposa. Ao ser traído novamente no inferno, ele se torna um justiceiro que caminha pelo mundo dos vivos e dos mortos para se vingar de todos que o causaram dor.

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