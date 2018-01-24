Jads & Jadson trazem sertanejo bruto à Festa do Tomate, em Venda Nova

Jads ENTITY_amp_ENTITYJadson Crédito: Leandro J Ribeiro

A dupla Jads & Jadson já se prepara para a apresentação deles, que acontece neste sábado (27), no Centro de Eventos Tomatão, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. Eles vão trazer ao Espírito Santo o que chamam de "sertanejo bruto", hits que mesclam o universitário com o tradicional raiz.

A ideia é justamente abranger um novo público com esse passeio entre tradições, como explica Jads, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online . "Foi uma emoção muito grande essa ideia de unir público até mais jovem, mas que gosta da gente e do nosso sertanejo", destaca, se referindo também a "Balada Bruta", último DVD lançado pela dupla.

Aliás, é para esse show que o público pode esperar por todos os modões da dupla, bem como aquele tradicional sertanejo bruto. "Então, vai ter 'Noite Fracassada', 'Zé Trovão', 'Na Riqueza e Na Pobreza', uma canção que estamos trabalhando bastante também que é 'Noites Frustradas', além de surpresas que o público vai ver só no dia", brinca Jads.

Relembrando das vindas ao Espírito Santo, Jads dispara: "É um carinho muito grande que temos pelo entusiasmo do capixaba. Nem sempre, temos a oportunidade de passar muitas vezes por um mesmo Estado. Então, quando vamos, é uma alegria", comemora.

"Esse trabalho (o DVD) que é a essência de cantar o sertanejo bruto com o universitário. Os vídeos são lançados aos poucos nas nossas redes sociais e, por enquanto, é com essas faixas que vamos trabalhar por todo o País", diz, adiantando que os hits que os capixabas poderão curtir na 32ª edição da Festa do Tomate.

Tradicional na região Serrana do Espírito Santo, essa festa atrai verdadeiros amantes do gênero musical. Por esse motivo, Jads revela que a dupla sempre tem uma preparação especial antes de se apresentar no palco. "Eu e Jadson estamos sempre juntos. Entrar no palco e ver o tanto de gente que está lá por nós já é, também, um ritual que nos emociona", detalha.

Confira o bate-papo que o Gazeta Online teve com Jads.

Gazeta Online: Vocês se importam quando associam Jads & Jadson a sertanejo universitário ou não ligam? De qualquer forma, como avaliam as duplas do sertanejo universitário e em que sentido vocês acham que o raiz se distancia mais do universitário?

Jads: Somos o sertanejo de raiz, temos uma história de família com ele e achamos importante novas duplas estarem ganhando espaço. Não temos problema nenhum com isso. Nosso novo trabalho, que está sendo lançado no nosso canal e nas plataformas, o DVD "Balada Bruta", traz muito disso.

Gazeta Online: Vocês nasceram no Paraná e foram morar em outro lugar, depois. Isso não mudou em nada a paixão de vocês pelo sertanejo raiz?

Jads: Não, é a nossa essência, o que gostamos e o que vivemos desde a infância até os primeiros passos da nossa carreira. Vamos nos renovando, mas nunca deixando o sertanejo bruto de lado.

Gazeta Online: Principalmente em 2017, alguns hits de vocês emplacaram bastante nacionalmente. Esses sucessos vão tocar aqui no festival? Falando desse sucesso, ao que vocês atribuem esse "boom" da carreira, principalmente, no ano passado?

Jads: Nossos sucessos sempre estão no repertório dos shows, é o que o povo gosta. Nosso público é muito fiel. A internet e as novas plataformas ajudam muito. Fizemos parcerias importantes, com o Gusttavo Lima, que participou do nosso novo DVD, e a música foi muito bem recebida. Então, parcerias também deixam nosso trabalho mais forte.

Gazeta Online: Algum trabalho para breve? Novidade, discos, novas músicas, parcerias?

Jads: Ano passado, gravamos o DVD Balada Bruta, que é essa essência de juntar o sertanejo bruto com o universitário, estão sendo lançados os vídeos no nosso canal do Youtube e o DVD também já foi lançado. Foi uma emoção muito grande, essa ideia de unir público até mais jovem, mas que gosta da gente e do nosso sertanejo. Por enquanto vamos trabalhar ele por todo o País.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

SEXTA-FEIRA (26)

8h - Dia de campo

11h  Almoço típico

12h30  Palestra sobre Rastreabilidade e novas tendências para o mercado agrícola com Giampaolo Buso, diretor da PariPassu

14h  Sorteio de 01 vales-compra agrícola no valor de R$ 5 mil para participantes do Dia do campo

15h  Pausa técnica

20h  Abertura dos portões

21h - Abertura oficial da 32ª Festa do Tomate

21h30  Eleição da rainha e das princesas da Festa do Tomate 2018

23h  Show com Alemão do Forró

01h  Encerramento

SÁBADO (27)

8h30  Tratorada / Encontro dos agricultores no Centro de Eventos

10h  Celebração em Ação de Graças às Colheitas  Exposição e Avaliação dos frutos que participaram do concurso

 Música ao vivo com Raione e Mateus

- Almoço típico e confraternização dos agricultores com gincanas e brincadeiras

13h  Pausa técnica

16h  Abertura dos portões  Sunset com Filipe Fantin

19h  Show com Munhoz e Mariano

22h  Show com Jads e Jadson

8h  Encerramento

DOMINGO (28)

7h  Treino livre  Motocross 2018

9h  Oficina culinária na Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)

9h  Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2018

11h  Almoço típico ao som de Vagner e Edimar

13h  Grupo Tonni Boni

14h  Entrega da Premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2018 (premiação: 1º lugar: R$ 3 mil, troféu e certificado de qualidade; 2º lugar: R$ 2 mil, troféu e certificado de qualidade; 3º lugar: R$ 1 mil, troféu e certificado de qualidade)

15h30  Entrega da premiação do Motocross 2018

16h  Sorteio fechado  Hilux Aut. 0Km + Corolla Aut. 0Km

18h  Show com Comichão

20h  Show de encerramento com João Felipe e Rafael

SERVIÇO

32ª Festa do Tomate de Alto Caxixe

Onde: Centro de Eventos Tomatão - Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante

Ingressos: R$ 10 (1º lote/sexta-feira); R$ 50 (2º lote/sábado); no domingo a entrada é gratuita