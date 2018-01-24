Jads & Jadson trazem sertanejo bruto à Festa do Tomate, em Venda Nova

A dupla Jads & Jadson já se prepara para a apresentação deles, que acontece neste sábado (27), no Centro de Eventos Tomatão, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. Eles vão trazer ao Espírito Santo o que chamam de "sertanejo bruto", hits que mesclam o universitário com o tradicional raiz.
A ideia é justamente abranger um novo público com esse passeio entre tradições, como explica Jads, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. "Foi uma emoção muito grande essa ideia de unir público até mais jovem, mas que gosta da gente e do nosso sertanejo", destaca, se referindo também a "Balada Bruta", último DVD lançado pela dupla.
Aliás, é para esse show que o público pode esperar por todos os modões da dupla, bem como aquele tradicional sertanejo bruto. "Então, vai ter 'Noite Fracassada', 'Zé Trovão', 'Na Riqueza e Na Pobreza', uma canção que estamos trabalhando bastante também que é 'Noites Frustradas', além de surpresas que o público vai ver só no dia", brinca Jads.
Relembrando das vindas ao Espírito Santo, Jads dispara: "É um carinho muito grande que temos pelo entusiasmo do capixaba. Nem sempre, temos a oportunidade de passar muitas vezes por um mesmo Estado. Então, quando vamos, é uma alegria", comemora.
"Esse trabalho (o DVD) que é a essência de cantar o sertanejo bruto com o universitário. Os vídeos são lançados aos poucos nas nossas redes sociais e, por enquanto, é com essas faixas que vamos trabalhar por todo o País", diz, adiantando que os hits que os capixabas poderão curtir na 32ª edição da Festa do Tomate.
Tradicional na região Serrana do Espírito Santo, essa festa atrai verdadeiros amantes do gênero musical. Por esse motivo, Jads revela que a dupla sempre tem uma preparação especial antes de se apresentar no palco. "Eu e Jadson estamos sempre juntos. Entrar no palco e ver o tanto de gente que está lá por nós já é, também, um ritual que nos emociona", detalha.
Confira o bate-papo que o Gazeta Online teve com Jads.
Gazeta Online: Vocês se importam quando associam Jads & Jadson a sertanejo universitário ou não ligam? De qualquer forma, como avaliam as duplas do sertanejo universitário e em que sentido vocês acham que o raiz se distancia mais do universitário?
Jads: Somos o sertanejo de raiz, temos uma história de família com ele e achamos importante novas duplas estarem ganhando espaço. Não temos problema nenhum com isso. Nosso novo trabalho, que está sendo lançado no nosso canal e nas plataformas, o DVD "Balada Bruta", traz muito disso.
Gazeta Online: Vocês nasceram no Paraná e foram morar em outro lugar, depois. Isso não mudou em nada a paixão de vocês pelo sertanejo raiz?
Jads: Não, é a nossa essência, o que gostamos e o que vivemos desde a infância até os primeiros passos da nossa carreira. Vamos nos renovando, mas nunca deixando o sertanejo bruto de lado.
Gazeta Online: Principalmente em 2017, alguns hits de vocês emplacaram bastante nacionalmente. Esses sucessos vão tocar aqui no festival? Falando desse sucesso, ao que vocês atribuem esse "boom" da carreira, principalmente, no ano passado?
Jads: Nossos sucessos sempre estão no repertório dos shows, é o que o povo gosta. Nosso público é muito fiel. A internet e as novas plataformas ajudam muito. Fizemos parcerias importantes, com o Gusttavo Lima, que participou do nosso novo DVD, e a música foi muito bem recebida. Então, parcerias também deixam nosso trabalho mais forte.
Gazeta Online: Algum trabalho para breve? Novidade, discos, novas músicas, parcerias?
Jads: Ano passado, gravamos o DVD Balada Bruta, que é essa essência de juntar o sertanejo bruto com o universitário, estão sendo lançados os vídeos no nosso canal do Youtube e o DVD também já foi lançado. Foi uma emoção muito grande, essa ideia de unir público até mais jovem, mas que gosta da gente e do nosso sertanejo. Por enquanto vamos trabalhar ele por todo o País.
PROGRAMAÇÃO DA FESTA
SEXTA-FEIRA (26)
8h - Dia de campo
11h Almoço típico
12h30 Palestra sobre Rastreabilidade e novas tendências para o mercado agrícola com Giampaolo Buso, diretor da PariPassu
14h Sorteio de 01 vales-compra agrícola no valor de R$ 5 mil para participantes do Dia do campo
15h Pausa técnica
20h Abertura dos portões
21h - Abertura oficial da 32ª Festa do Tomate
21h30 Eleição da rainha e das princesas da Festa do Tomate 2018
23h Show com Alemão do Forró
01h Encerramento
SÁBADO (27)
8h30 Tratorada / Encontro dos agricultores no Centro de Eventos
10h Celebração em Ação de Graças às Colheitas Exposição e Avaliação dos frutos que participaram do concurso
Música ao vivo com Raione e Mateus
- Almoço típico e confraternização dos agricultores com gincanas e brincadeiras
13h Pausa técnica
16h Abertura dos portões Sunset com Filipe Fantin
19h Show com Munhoz e Mariano
22h Show com Jads e Jadson
8h Encerramento
DOMINGO (28)
7h Treino livre Motocross 2018
9h Oficina culinária na Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)
9h Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2018
11h Almoço típico ao som de Vagner e Edimar
13h Grupo Tonni Boni
14h Entrega da Premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2018 (premiação: 1º lugar: R$ 3 mil, troféu e certificado de qualidade; 2º lugar: R$ 2 mil, troféu e certificado de qualidade; 3º lugar: R$ 1 mil, troféu e certificado de qualidade)
15h30 Entrega da premiação do Motocross 2018
16h Sorteio fechado Hilux Aut. 0Km + Corolla Aut. 0Km
18h Show com Comichão
20h Show de encerramento com João Felipe e Rafael
SERVIÇO
32ª Festa do Tomate de Alto Caxixe
Onde: Centro de Eventos Tomatão - Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante
Ingressos: R$ 10 (1º lote/sexta-feira); R$ 50 (2º lote/sábado); no domingo a entrada é gratuita
Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Loja Império (Afonso Cláudio e Brejetuba); Shopping Praia da Costa (Vila Velha); Tanea Modas (Venda Nova do Imigrante e Castelo); Empório Country (Conceição do Castelo); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Shopping Mestre Álvaro (Serra); Sabor Café (Cachoeiro de Itapemirim); Loja 2 Amigos (Ibatiba); Shopping Moxuara (Cariacica); Farmácia Pedra Azul (Pedra Azul); Farmácia do Sansão (Vargem Alta); Shopping Vitória (Vitória); Shopping Vila Velha (Vila Velha); e no site superticket.com.br.
Informações: www.festadotomate.org.br