Iza lança clipe de 'Dona de Mim', que exalta a força da mulher negra

Iza em seu novo clipe, 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução/YouTube Iza

Nesta sexta-feira, 28, Iza divulgou seu o tão aguardado clipe de Dona de Mim, do álbum homônimo - indicado ao Grammy Latino - em que exalta a força das mulheres negras e faz uma crítica à violência. O vídeo tem direção de Felipe Sassi.

Iza transita entre cômodos de uma casa, uma sala de aula, uma igreja e um tribunal. Uma das cenas do clipe mostra uma professora que protege seus alunos na escola, enquanto ocorre um tiroteio - no momento, Iza usa uma roupa que remete a um uniforme militar.

Em outra cena, Iza está em meio a um júri de homens brancos. Ela usa uma roupa toda branca e uma boina lateral que se assemelha às utilizadas pelos integrantes do movimento Panteras Negra.

O clipe ainda tem a participação de um coral cantando Dona de Mim a capella.