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Iza lança clipe de 'Dona de Mim', que exalta a força da mulher negra

Clipe tem direção de Felipe Sassi e faz parte do álbum homônimo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 20:30

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:30

Iza em seu novo clipe, 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução/YouTube Iza
Nesta sexta-feira, 28, Iza divulgou seu o tão aguardado clipe de Dona de Mim, do álbum homônimo - indicado ao Grammy Latino - em que exalta a força das mulheres negras e faz uma crítica à violência. O vídeo tem direção de Felipe Sassi.
Iza transita entre cômodos de uma casa, uma sala de aula, uma igreja e um tribunal. Uma das cenas do clipe mostra uma professora que protege seus alunos na escola, enquanto ocorre um tiroteio - no momento, Iza usa uma roupa que remete a um uniforme militar.
Em outra cena, Iza está em meio a um júri de homens brancos. Ela usa uma roupa toda branca e uma boina lateral que se assemelha às utilizadas pelos integrantes do movimento Panteras Negra.
O clipe ainda tem a participação de um coral cantando Dona de Mim a capella.
O lançamento está sendo amplamente comentado nas redes sociais e ganhou até emoji especial no Twitter, com a hashtag #DonaDeMim

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