Ivna Messina estreia o espetáculo de dança 'Pedra' no Viradão Vitória

Em seu segundo espetáculo solo de dança, a bailarina Ivna Messina aposta em feminismo, contemporaneidade e movimento para apresentar Pedra nesta sexta-feira (7), às 16h, no palco da Má Companhia, no Centro. A estreia do espetáculo faz parte da programação do Viradão Vitória 2018. Pedra também transmite a relação que a sociedade mantém atualmente com alguns assuntos.
A montagem trata da pedra em suas mais diferentes existências: desde as placas tectônicas até as menores unidades os grãos , passando por cordilheiras, penedos e relacionando os fenômenos à realidade humana.
É um trabalho que fala um pouco da natureza a partir da geologia, mas que relaciona isso com o ser mulher. Essa questão do feminino, que já estava presente no meu trabalho anterior, também é resgatada de forma mais profunda, com uma pegada feminista sempre, enfatiza Ivna, que também quer fazer o público refletir sobre como as relações interpessoais de hoje fazem com que as pessoas sejam mais brutas, como pedras.
Ela esclarece que fez questão de retratar esse embrutecer nos movimentos que se completam com a trilha sonora escolhida para mostrar como violência, intolerância, julgamento e cobrança fazem engessar a pessoa. E como a gente vai se contraindo e se fechando pelas ações que acontecem sobre nós... A ideia é nos aproximar dos estados da pedra e entender como eles se relacionam com o movimento do corpo e com a mulher.
A produção teve direção e coreografia de Carla van den Bergen, a convite da própria bailarina. A criação seguiu as características de cada pedra que seria representada. Os caminhos de criação passaram pela procura do estado corporal e do exercício que nos levou ao poético, partindo da definição dessas características de cada pedra, explica.
ROCK
Pedra tem trilha sonora exclusiva criada pela cantora e compositora Gabriela Deptulski, força criativa por trás da banda My Magical Glowing Lens, uma das revelações recentes da música feita por aqui. A trilha transmite os estágios do espetáculo em concordância com os movimentos executados.
Gosto de rock e é um gênero com que eu já estava querendo trabalhar há algum tempo. O som que a Gabriela fez, especialmente para o espetáculo, também é bem psicodélico, o que ajuda a conduzir a narrativa que fala de natureza, geologia, de um lugar visto de fora deste nosso tempo, reflete.
Além da apresentação gratuita na sexta, a montagem terá sessões no sábado e domingo com cobrança de ingressos que estarão à venda no local.
SERVIÇO
"Pedra", de Ivna Messina
Local: Casa da Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 150, Centro de Vitória)
Data: sexta-feira (7), às 16h, na programação do Viradão Vitória
Ingressos: entrada franca
*Em cartaz também no sábado (8) e domingo (9), às 19h, com ingressos por R$ 20 (inteira), no mesmo local