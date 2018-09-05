Ivna Messina estreia o espetáculo de dança 'Pedra' no Viradão Vitória

"Pedra", novo trabalho solo de Ivna Messina, estreia nesta sexta (7) como parte do Viradão Vitória Crédito: Ignez Capovilla

Em seu segundo espetáculo solo de dança, a bailarina Ivna Messina aposta em feminismo, contemporaneidade e movimento para apresentar Pedra nesta sexta-feira (7), às 16h, no palco da Má Companhia, no Centro. A estreia do espetáculo faz parte da programação do Viradão Vitória 2018. Pedra também transmite a relação que a sociedade mantém atualmente com alguns assuntos.





A montagem trata da pedra em suas mais diferentes existências: desde as placas tectônicas até as menores unidades  os grãos , passando por cordilheiras, penedos e relacionando os fenômenos à realidade humana.

É um trabalho que fala um pouco da natureza a partir da geologia, mas que relaciona isso com o ser mulher. Essa questão do feminino, que já estava presente no meu trabalho anterior, também é resgatada de forma mais profunda, com uma pegada feminista sempre, enfatiza Ivna, que também quer fazer o público refletir sobre como as relações interpessoais de hoje fazem com que as pessoas sejam mais brutas, como pedras.

Ela esclarece que fez questão de retratar esse embrutecer nos movimentos que se completam com a trilha sonora escolhida para mostrar como violência, intolerância, julgamento e cobrança fazem engessar a pessoa. E como a gente vai se contraindo e se fechando pelas ações que acontecem sobre nós... A ideia é nos aproximar dos estados da pedra e entender como eles se relacionam com o movimento do corpo e com a mulher.

A produção teve direção e coreografia de Carla van den Bergen, a convite da própria bailarina. A criação seguiu as características de cada pedra que seria representada. Os caminhos de criação passaram pela procura do estado corporal e do exercício que nos levou ao poético, partindo da definição dessas características de cada pedra, explica.

ROCK

Pedra tem trilha sonora exclusiva criada pela cantora e compositora Gabriela Deptulski, força criativa por trás da banda My Magical Glowing Lens, uma das revelações recentes da música feita por aqui. A trilha transmite os estágios do espetáculo em concordância com os movimentos executados.

Gosto de rock e é um gênero com que eu já estava querendo trabalhar há algum tempo. O som que a Gabriela fez, especialmente para o espetáculo, também é bem psicodélico, o que ajuda a conduzir a narrativa que fala de natureza, geologia, de um lugar visto de fora deste nosso tempo, reflete.

Além da apresentação gratuita na sexta, a montagem terá sessões no sábado e domingo com cobrança de ingressos que estarão à venda no local.

. Crédito: Ignez Capovilla

SERVIÇO

"Pedra", de Ivna Messina

Local: Casa da Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 150, Centro de Vitória)

Data: sexta-feira (7), às 16h, na programação do Viradão Vitória

Ingressos: entrada franca