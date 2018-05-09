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IV Circuito ArtES abre inscrições para produtores de arte

São 60 vagas que podem ser preenchidas por qualquer artista residente nos municípios da Grande vitória e Guarapari

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 21:58
Produtores de arte que possuam ateliê, galeria, ou qualquer espaço para exibição de trabalho particular e desejam ampliar o alcance do seu trabalho terão, a partir desta quarta-feira (9), a oportunidade de ser um dos participantes do IV Circuito ArtES. O evento, criado com objetivo de divulgar a produção artística no Espírito Santo, será realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto.
O Circuito ArtES foi criado para integrar ateliês, home offices, galerias, museus e espaços públicos, promovendo uma interação maior entre o artista e o público consumidor de seu trabalho. Ao longo de três dias, a Grande Vitória irá respirar arte em suas mais diversas interpretações, por meio de diferentes atividades: exposições, vernissages, palestras, entre outras.
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E para quem deseja ser um dos participantes do evento e fazer parte do Mapa das Artes capixaba, o Instituto Arte e Design do Espírito Santo (Iades), organizador do evento, abrirá as inscrições para expositores a partir da quarta-feira que vem, 09 de maio. São 60 vagas que podem ser preenchidas por qualquer artista residente nos municípios da Grande vitória e Guarapari.
Para participar, basta acessar o site e preencher com todos os dados solicitados pelo Iades. Após o preenchimento da ficha, o participante deverá pagar uma taxa de R$ 80,00 para reservar a vaga. As inscrições vão até o dia 30 de maio.
O CIRCUITO
 
O Circuito ArtES, que está em sua quarta edição, visa a promoção e a divulgação da produção cultural e artística no Espírito Santo, dando visibilidade aos artistas visuais e designers do Estado. O objetivo é o de fomentar o interesse do público alvo e criar uma identidade favorável ao desenvolvimento cultural, comercialização e valorização da produção artística capixaba.
O evento funcionará em formato de festival, onde os locais participantes ficarão abertos em um horário específico e farão parte de um roteiro criado pela produção. Para facilitar o percurso, o Iades irá lançar um aplicativo com todos os espaços, com informações e o mapa para chegar.

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