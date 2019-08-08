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Irmãos à Obra: Mais de cem mil disputaram vaga para conhecer gêmeos

Dez candidatos estão definidos, mas os nomes ainda não foram divulgados pelo Discovery

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 08:38
Os gêmeos Jonathan e Drew Scott, que comandam o reality 'Irmãos à Obra', no Discovery Crédito: Divulgação/Discovery
Dez brasileiros foram escolhidos para conhecer os gêmeos Jonathan e Drew Scott, que comandam o reality Irmãos à Obra, ou no título em inglês Property Brothers. O canal Discovery Home & Health realizou um concurso para selecionar os candidatos.
Todos os participantes precisaram responder a uma série de perguntas relacionadas ao programa e à vida pessoal dos irmãos.
> Gêmeos de "Irmãos à Obra" vêm ao Brasil após pedidos nas redes sociais
A disputa terminou com 120 mil inscrições. De acordo com informações do site UOL, os nomes já foram definidos, mas não divulgados por questões de segurança. Três selecionados são de São Paulo, dois de Pernambuco, um do Ceará, um de Santa Catarina, um do Distrito Federal, um de Minas Gerais e outro do Rio Grande do Sul.
Os vencedores que estão fora de São Paulo terão direito a passagens aéreas, hotel e alimentação e um acompanhante.
> Dois brasileiros participarão de cruzeiro no Caribe com 'Irmãos à Obra'
Jonathan e Drew Scott estarão na capital paulista para um evento no Credicard Hall no próximo dia 20. O canal também premiou mais de duas mil pessoas que participaram do quiz e que estarão na plateia.
Em Irmãos à Obra, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel, claro, tudo com o aval dos compradores.

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