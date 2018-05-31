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ARQUITETURA

Iphan autoriza torres de Silvio Santos em volta do Teatro Oficina

Era a última decisão que faltava após o Condephaat reverter, no ano passado, o tombamento do teatro de Zé Celso

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 23:03
Vista do terreno de Silvio Santos de dentro do Teatro Oficina Crédito: Tiago Queiroz/ESTADÃO
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou, em reunião nesta terça-feira, 29, o projeto da Sisan, do Grupo Silvio Santos, a erguer torres residenciais de mais de cem metros de altura no entorno do Teatro Oficina, sede da companhia de Zé Celso, no bairro do Bixiga.
A decisão do órgão, vinculado ao Ministério da Cultura, era a última que faltava no embate entre Silvio Santos e o Oficina, que já dura 38 anos. O projeto arquitetônico da italiana Lina Bo Bardi que foi tombado em nível estadual em 1983 e no federal em 2010, pelo próprio Iphan, traz a imensa janela lateral que seria "encaixotada" pelas torres de Silvio Santos. Em novembro de 2017, o Condephaat reverteu o tombamento para nível estadual.
No início do ano, um encontro foi realizado com Silvio Santos, Zé Celso e o ex-prefeito João Dória para negociação. O Oficina chegou a propor, sem sucesso, a construção de um parque público ou a troca do terreno por outro de propriedade da prefeitura.

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