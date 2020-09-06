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INTZ vence clássico contra paiN Gaming e conquista CBLoL

Equipe vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de League of Legends, na China

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 16:49
INTZ vence clássico e conquista o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 2020 - Segunda Etapa
INTZ vence clássico e conquista o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 2020 - Segunda Etapa Crédito: Bruno Alvares/Riot Games
A equipe INTZ venceu o clássico contra a paiN Gaming e se tornou a grande vencedora do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) - Segunda Etapa. Essa é a quinta vez que o time chega ao topo do pódio.
A INTZ venceu uma série de cinco partidas, com resultado de 3 a 1, em uma final muito acirrada. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a maior parte dos jogos da competição foi realizada remotamente. Apenas na última disputa as equipes se enfrentaram presencialmente, na cobertura de um prédio, em São Paulo.

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A presença de torcedores não foi permitida, mas eles puderem acompanhar a grande final pelos canais próprios da Riot Games no Youtube e no Twitch.
Galeria CBLoL - Campeonato Brasileiro de League of Legends 2019 no Rio CBLoL é o campo de batalha com oo melhores times profissionais do País se enfrentam, lutando pela supremacia em League e também por vagas em campeonatos internacionais Com vitória, a INTZ vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de League of Legends, que será realizado em Xangai, na China, entre 25 de setembro e 31 de outubro. O torneio contará com 22 equipes profissionais de League of Legends de todo o mundo.

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