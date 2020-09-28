INTZ surpreende ao vencer líder do grupo e disputa desempate com a MAD

Time de gamers INTZ Crédito: Instagram/intzesports

Após três derrotas seguidas na fase de entradas do Worlds 2020, o campeonato mundial de "League of Legends" que acontece em Xangai, a equipe brasileira INTZ surpreendeu na manhã desta segunda (28) ao vencer os americanos da Team Liquid, e conseguir forçar um jogo de desempate valendo a repescagem contra a MAD Lions.

A disputa acontece ainda nesta segunda (28). Assim como a INTZ, a MAD Lions só tem uma vitória também, que foi justamente contra os brasileiros. Antes de vencerem o Team Liquid, líder e até então único invicto do grupo A, a INTZ perdeu para as equipes Legacy e Papara SuperMassive.