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INTZ surpreende ao vencer líder do grupo e disputa desempate com a MAD

Após três derrotas consecutivas, equipe brasileira consegue vitória que a mantém no mundial

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 15:02
Time de gamers INTZ
Time de gamers INTZ Crédito: Instagram/intzesports
Após três derrotas seguidas na fase de entradas do Worlds 2020, o campeonato mundial de "League of Legends" que acontece em Xangai, a equipe brasileira INTZ surpreendeu na manhã desta segunda (28) ao vencer os americanos da Team Liquid, e conseguir forçar um jogo de desempate valendo a repescagem contra a MAD Lions.
A disputa acontece ainda nesta segunda (28). Assim como a INTZ, a MAD Lions só tem uma vitória também, que foi justamente contra os brasileiros. Antes de vencerem o Team Liquid, líder e até então único invicto do grupo A, a INTZ perdeu para as equipes Legacy e Papara SuperMassive.
A competição Worlds 2020 vai até o dia 31 de outubro, contando com a fase preliminar, da qual dez times lutam por quatro vagas para as fases de grupos. Assim, disputam jogos antes das demais. A equipe brasileira está entre eles.

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