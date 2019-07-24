Internautas encontram live-action de "O Rei Leão" em site pornô

Crédito: Disney/Divulgação

Twitter na manhã desta terça-feira (23) para questionar a presença do live-action de Brasileiros usaram ona manhã desta terça-feira (23) para questionar a presença dode "O Rei Leão" , que estreou nos cinemas na quinta (18), em uma plataforma de vídeos pornográficos

Segundos os internautas, o filme pôde ser visto no Xvideos, e o nome da plataforma acabou sendo uma das hashtags mais comentadas durante todo o dia.

"Como saber se o dia vai ser bom: o xvideos no top as 8h da manhã", escreveu um internauta. "Indo assistir todos os filmes que tão em catálogo no cinema pelo xvideos", disse outra.

A nova versão da animação "O Rei Leão", que fez sucesso anos anos 1990, usa formas computadorizadas, simulando bichos reais. A direção do filme é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).