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Internautas encontram live-action de "O Rei Leão" em site pornô

Segundos os internautas, o filme pôde ser visto no Xvideos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2019 às 05:32

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 05:32

Crédito: Disney/Divulgação
Brasileiros usaram o Twitter na manhã desta terça-feira (23) para questionar a presença do live-action de "O Rei Leão", que estreou nos cinemas na quinta (18), em uma plataforma de vídeos pornográficos.
> "O Rei Leão" estreia na liderança das bilheterias
Segundos os internautas, o filme pôde ser visto no Xvideos, e o nome da plataforma acabou sendo uma das hashtags mais comentadas durante todo o dia.
"Como saber se o dia vai ser bom: o xvideos no top as 8h da manhã", escreveu um internauta. "Indo assistir todos os filmes que tão em catálogo no cinema pelo xvideos", disse outra.
A nova versão da animação "O Rei Leão", que fez sucesso anos anos 1990, usa formas computadorizadas, simulando bichos reais. A direção do filme é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).
Na dublagem, as vozes ficam por conta de Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumba), Donald Glover (Simba) e Billy Eichner (Timão).

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