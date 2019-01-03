Internautas compartilham 'desafio Bird Box' e Netflix se pronuncia

Em 'Bird Box', Sandra Bullock interpreta Malorie, mulher que tenta guiar duas crianças para um local seguro Crédito: Saeed Adyani/netflix

Desde o lançamento de Bird Box, na Netflix, muitos memes surgiram na internet, os quais brincam com os nomes dos garotos que acompanham Malorie e com situações que seria melhor não ver. Porém, houve quem entrasse no 'desafio Bird Box', o que motivou a plataforma de streaming a emitir um comunicado.

Vídeos publicados no Twitter ou no YouTube com a hashtag #BirdBoxChallenge mostram pessoas tentando fazer atividades do dia a dia com os olhos vendados.

Alguns se arriscam a andar pelas ruas sem ver e prolongam o desafio por 24 horas. O filme fez tanto sucesso que, em sete dias, Bird Box foi visto por 45 milhões de assinantes e bateu record da Netflix.

Em seu perfil oficial no Twitter, a plataforma deixou um alerta para os que aceitam o desafio. "Não acredito que tenho de dizer isso, mas: por favor, não se machuquem com o desafio Bird Box. Nós não sabemos como começou, e apreciamos o amor [pelo filme], mas o Garoto e a Garota têm apenas um desejo para 2019 e é que vocês não acabem em um hospital por causa de memes", disse nota.

Confira abaixo alguns dos resultados do desafio:

Casa de Bird Box vira atração turística

ALERTA SPOILER: Os fãs do filme estrelado por Sandra Bullock tiveram outra atitude inusitada: transformar uma casa, em uma cidade da Califórnia, em ponto turístico. Isso porque a propriedade é a mesma que aparece no longa metragem, onde Malorie e outras pessoas da trama se refugiam da criatura que provoca suicídios.