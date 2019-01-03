Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ALERTA DE PERIGO

Internautas compartilham 'desafio Bird Box' e Netflix se pronuncia

Em vídeos, pessoas com os olhos vendados acabam sofrendo alguns incidentes; plataforma de streaming pediu cuidado

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 19:45

Publicado em 

03 jan 2019 às 19:45
Em 'Bird Box', Sandra Bullock interpreta Malorie, mulher que tenta guiar duas crianças para um local seguro Crédito: Saeed Adyani/netflix
Desde o lançamento de Bird Box, na Netflix, muitos memes surgiram na internet, os quais brincam com os nomes dos garotos que acompanham Malorie e com situações que seria melhor não ver. Porém, houve quem entrasse no 'desafio Bird Box', o que motivou a plataforma de streaming a emitir um comunicado.
Vídeos publicados no Twitter ou no YouTube com a hashtag #BirdBoxChallenge mostram pessoas tentando fazer atividades do dia a dia com os olhos vendados.
Alguns se arriscam a andar pelas ruas sem ver e prolongam o desafio por 24 horas. O filme fez tanto sucesso que, em sete dias, Bird Box foi visto por 45 milhões de assinantes e bateu record da Netflix.
Em seu perfil oficial no Twitter, a plataforma deixou um alerta para os que aceitam o desafio. "Não acredito que tenho de dizer isso, mas: por favor, não se machuquem com o desafio Bird Box. Nós não sabemos como começou, e apreciamos o amor [pelo filme], mas o Garoto e a Garota têm apenas um desejo para 2019 e é que vocês não acabem em um hospital por causa de memes", disse nota.
Confira abaixo alguns dos resultados do desafio:
Casa de Bird Box vira atração turística
ALERTA SPOILER: Os fãs do filme estrelado por Sandra Bullock tiveram outra atitude inusitada: transformar uma casa, em uma cidade da Califórnia, em ponto turístico. Isso porque a propriedade é a mesma que aparece no longa metragem, onde Malorie e outras pessoas da trama se refugiam da criatura que provoca suicídios.
Localizada em Monrovia, a residência tem sido alvo de visitantes todos os dias, que chegam para tirar fotos, inclusive com os olhos vendados. A dona da casa afirmou ao site TMZ que as pessoas são educadas e algumas pedem permissão para fotografar. Ela recebeu US$ 12 mil para ter sua propriedade utilizada nas filmagens de Bird Box.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados