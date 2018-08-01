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Internautas aprovam atuação de cachorrinha refém em 'Segundo Sol'

Animal foi refém em cena com personagem de Vladimir Brichta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 19:55

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 19:55

Cachorrinha em 'Segundo Sol' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSegundo SolENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
Um 'ator' coadjuvante chamou atenção nas redes sociais durante o capítulo da novela Segundo Sol que foi ao ar na última terça-feira, 31: uma cachorrinha.
Na cena em que Remy (Vladimir Brichta) vai à casa de Januária (Zeca de Abreu) para descobrir informações sobre Laureta (Adriana Esteves), os dois entram em confronto corporal e, após a mulher pegar uma faca para se defender, Remy agarra a cadelinha de Januária e aponta uma arma para ela, fazendo-a de refém.
"Vou matar sua cachorra! Se você não abrir o bico e me falar, vou matar!", grita o vilão, enquanto aponta uma arma para a cabeça do pet.
Diversos internautas aprovaram a 'atuação' do animal na cena. Outros ficaram irritados com a presença do animal em uma cena tão tensa.
Confira abaixo

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