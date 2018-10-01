Internado após AVC, Ziraldo é transferido para unidade semi-intensiva

O cartunista e escritor Ziraldo, internado desde a última quarta-feira, 26, foi transferido neste domingo para a Unidade Semi-Intensiva (USI), informou o Hospital Pró-Cardíaco do Rio. O estado de saúde de Ziraldo, de 85 anos, segue "estável", conforme o boletim médico divulgado pelo hospital.

. Crédito: Ana Colla/Divulgação

O cartunista foi internado após ter um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Em estado grave, ele estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco.

Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital no Rio para passar por exames.