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Doença

Internado após AVC, Ziraldo é transferido para unidade semi-intensiva

No próximo dia 24, Ziraldo completará 86 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 12:40

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 12:40

O cartunista e escritor Ziraldo, internado desde a última quarta-feira, 26, foi transferido neste domingo para a Unidade Semi-Intensiva (USI), informou o Hospital Pró-Cardíaco do Rio. O estado de saúde de Ziraldo, de 85 anos, segue "estável", conforme o boletim médico divulgado pelo hospital.
. Crédito: Ana Colla/Divulgação
O cartunista foi internado após ter um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Em estado grave, ele estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco.
Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital no Rio para passar por exames.
Recentemente, em agosto, Ziraldo participou da Bienal do Livro de São Paulo, onde lançou sua primeira grande parceria com Mauricio de Sousa, o livro MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, que reúne os mais famosos personagens criados pelos dois desenhistas. No próximo dia 24, Ziraldo completará 86 anos.

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